Sam Rose, director de UNRWA en Gaza: "Seamos honestos: después de más de dos años de desplazamiento, la gente necesita más que tiendas de campaña y lonas de plástico"

Con la expansión de la guerra en Oriente Medio, la sensación en la Franja de Gaza es de abandono. A pesar de las aspiraciones de Trump por reconstruir el lugar, parece que su plan de 20 puntos se ha estancado con sus últimos pasos en Irán. "El mundo nos ha olvidado", lamenta Moumen Al-Natour, un abogado palestino que hace unos meses abandonó la Franja de Gaza y ahora vive en Europa, en conversación con el diario Welt.

Tal y como reza la publicación, mientras la atención internacional se centra en la guerra en Irán, el enclave está siendo cada vez más abandonado. "Cuando las noticias hablan de una nueva guerra en la región, tenemos la sensación de que Gaza se está volviendo aún más invisible para el mundo, aunque el sufrimiento aquí continúa cada día", dijo Ahmed Al-Masri, residente de la ciudad de Gaza, a la agencia de noticias Dpa. "La gente quiere estabilidad y una oportunidad para reconstruir sus vidas".

Situación humanitaria catastrófica

"Cuando hay restricciones en la frontera, los precios de los bienes comerciales y los alimentos básicos suben rápidamente y llegan menos suministros de ayuda", explica Sam Rose, director de la agencia de ayuda de la ONU, UNRWA, en Gaza, consultado por el medio de comunicación. "Todo esto se está intensificando como una avalancha, aumentando la presión sobre las familias que no tienen fuente de ingresos". Estas, asegura, son mayoritarias entre la población de la Franja de Gaza.

Además, lo que de verdad incomoda es que no hay una solución a largo plazo y existe el riesgo de que el conflicto se reanude. "Los niños ya no mueren de hambre y desnutrición. Pero esto no debería presentarse como un éxito. En invierno, los niños morían de hipotermia. La gente vive en un mar de barro, suciedad y basura", dice Rose.

Más allá de la comida, las organizaciones humanitarias no pueden entregar tiendas de campaña y lonas en las cantidades que la gente necesita: "Y seamos sinceros: tras más de dos años de expulsión, la gente necesita más que tiendas de campaña y lonas de plástico".

Gaza se siente ignorada

Omar Rahman, del Consejo de Asuntos Globales de Oriente Medio confirma en el diario alemán que la guerra de Irán ha desviado la atención internacional en Gaza y Cisjordania, pero "sobre todo" la de Estados Unidos, "que es crucial para cualquier avance". "[Gaza] No avanza nada en la reconstrucción, y no se está haciendo nada para estabilizar la situación humanitaria que se deteriora", añade. Lo que necesita, culmina Rahman, "voluntad política".