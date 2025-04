Soldados chinos capturados en el bando ruso destapan las mentiras de Putin

No es un rumor, es una realidad: varios mercenarios chinos están combatiendo del lado de Rusia en su guerra contra Ucrania. Esta información ha sido confirmada después de que dos de ellos, Wang y Zhang, fueran capturados por las fuerzas ucranianas en el ete del país.

Tras ello, fueron llevados a un lugar 'seguro', en el que fueron interrogados acerca de qué hacían en el frente ruso. Ante esta cuestión, ambos aseguraron que fueron reclutados como mercenarios, y que su país no tenía nada que ver. Misma respuesta que ofreció Pekín al gobierno ucraniano cuando Zelenski pidió explicaciones.

De hecho, desde China insistieron en que están del lado de la paz en Ucrania y destacaron que habían instado a sus ciudadanos a "evitar participar en operaciones militares de cualquier bando". 'Pero no todo el mundo obedece', debieron pensar desde Pekín.

Sin embargo, esto no es lo más llamativo de la historia, sino las declaraciones que ambos mercenarios ofrecieron. Por un lado, denunciaron las mentiras del Kremlin, acusándolo de "infundir mentiras". "Todo lo que Rusia nos ha contado son mentiras. Son un engaño. Rusia no es tan fuerte como afirman, y Ucrania no es tan retrógrada como dicen", apostillaron.

Estas palabras suponen un duro golpe a la imagen internacional de Rusia, a su prestigio y a su honor, y sitúan en entredicho a las fuerzas armadas rusas y al gobierno de Putin. Entre las mentiras de las que denuncian haber sido víctimas se encuentran imágenes de victorias rusas en redes sociales, que poco o nada tienen que ver con la realidad del conflicto,

Otras quejas van en la dirección del trato recibido por las tropas y autoridades rusas, el cual consideran "duro". Según explicaron no recibían suficiente agua y comida y tenían que realizar duros trabajos físicos cuando no estaban en el frente.

Reclutados por Tiktok

Tras esto, también revelaron cómo fueron reclutados. Mientras que Wang lo hizo a través de un anuncio de Tiktok en China, Zhang lo hizo afirmando ser un turista en Rusia hasta que se topó con un anuncio de 18.423 libras por acudir al frente, y accedió.

Ambos fueron enviados a Rostov, aunque finalmente fueron capturados en la región de Donetsk, donde estaban combatiendo contra el ejército ucraniano, aunque aseguraron no haber matado a ningún soldado ucraniano, ya que fueron capturados nada más llegar al frente.

Por el momento, los dos se encuentran en Kiev, escoltados por las autoridades ucranianas. Todo ello después de que Zelenski asegurara hace una semana que había unos 155 ciudadanos chinos luchando por Rusia. Esta afirmación fue tildada por China de "irresponsable".

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.