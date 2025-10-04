Takaichi abre camino a una nueva era en Japón: se convierte en la primera mujer llamada a liderar el país

La exministra del Interior Sanae Takaichi ha hecho historia este sábado al imponerse en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), convirtiéndose en la primera mujer en liderar la formación política más poderosa de Japón y perfilándose como la próxima primera ministra del país.

Takaichi, de 64 años, ha obtenido 185 de los 342 votos disponibles en la segunda vuelta del proceso interno, superando al ministro de Agricultura, Shinjiro Koizumi, quien ha conseguido 156 votos. Ambos llegaban a la segunda ronda tras una primera votación sin mayoría clara entre los cinco candidatos presentados.

La elección se produce tras la renuncia, el mes pasado, del primer ministro Shigeru Ishiba, lo que llevó al partido a adelantar sus primarias. Dada la posición dominante del PLD en el escenario político japonés, el liderazgo del partido suele traducirse automáticamente en el cargo de primer ministro. Sin embargo, debido a que el PLD y su socio de coalición, Komeito, han perdido la mayoría parlamentaria, será necesario contar con el respaldo de otras fuerzas para confirmar oficialmente a Takaichi en el cargo.

La votación en el Parlamento está prevista para el 14 de octubre. Aunque el apoyo de la oposición será necesario, se espera que no haya mayores obstáculos, ya que no existe un consenso entre los partidos opositores para presentar una candidatura alternativa sólida.

Shinjiro Koizumi, de 44 años, quien también aspiraba a marcar un hito como el líder más joven del Japón de posguerra, ha felicitado a Takaichi tras conocerse los resultados y ha expresado su disposición a colaborar en la nueva etapa que se abre para el país.

Sanae Takaichi, conocida por su postura conservadora y su defensa del fortalecimiento de las instituciones nacionales, asume el liderazgo del PLD en un momento de importantes desafíos económicos, sociales y de seguridad regional. Su victoria representa no solo un cambio de liderazgo, sino también un paso significativo hacia una mayor participación femenina en la política japonesa, tradicionalmente dominada por figuras masculinas.