Tres detenidos por planear un atentado contra el primer ministro de Bélgica

El primer ministro belga, Bart De Wever, en una rueda de prensa en Berlín (Alemania), el 26 de agosto de 2025.

Las autoridades belgas han informado esta pasada noche de que han detenido en la ciudad de Amberes (Flandes) a tres personas que supuestamente estaban planeando un atentado contra varios políticos, incluido el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever.

La fiscal federal Ann Fransen ha indicado que los sospechosos -tres personas de 24, 23 y 18 años- han sido "privadas de su libertad en una investigación por intento de asesinato terrorista y participación en las actividades de un grupo terrorista" y que parece tratarse de un "ataque de inspiración yihadista".

Durante el registro del domicilio de uno de los sospechosos, la Policía Judicial ha encontrado un explosivo casero (que no estaba operativo) y una impresora 3D con la que se sospecha que fabricaron algunos componentes. "También hay indicios de que pretendían usar un dron para acoplar la carga", ha dicho la fiscal, según declaraciones recogidas por la cadena VRT. El dispositivo "no estaba listo para ser utilizado, pero podría desplegarse en poco tiempo".

Este mismo medio ha avanzado algunos detalles de los arrestados: el menor cursaba el programa de Defensa y Seguridad en la escuela Sint-Norbertus de Amberes y ayer también se realizó un registro domiciliario. El sospechoso de mayor edad fue puesto en libertad ayer por falta de pruebas. Los otros dos comparecerán ante el juez de instrucción esta mañana.

El motivo de los jóvenes para plantear este ataque "sigue siendo un misterio" y la fiscalía no se ha pronunciado al respecto por el momento. Anoche, surgió el rumor de que los jóvenes atacaban a políticos con posturas proisraelíes. Sin embargo, según la información de la cadena, "ese no es el motivo de los sospechosos".

Fransen ha sostenido que "este caso demuestra que todos los servicios de seguridad deben mantenerse alerta ante el riesgo de ataques terroristas". "Es crucial mantener la capacidad suficiente en el sistema policial y judicial para garantizar la seguridad de nuestra sociedad", ha defendido.

Desde su gabinete, el ministro de Energía, Mathieu Bihet, ha mostrado su "apoyo total" al jefe de Gobierno y ha agradecido a los servicios de seguridad "por su labor". "El terrorismo nunca ha desaparecido. Sigue siendo un enemigo en nuestra democracia que debe seguir combatiéndose", ha dicho a través de un mensaje en su perfil de la red social X.

No es la primera vez

En marzo de 2023, las autoridades ya lograron prevenir un atentado contra Bart De Wever, histórico alcalde de Amberes y líder de Nueva Alianza Flamenca (nacionalista, liberalconservador). La policía arrestó ya entonces a cinco sospechosos durante varios registros domiciliarios en Bélgica. En abril de este año, el Tribunal de Apelación de Amberes condenó al principal sospechoso de esa trama a seis años de prisión. Había difundido propaganda a favor del grupo terrorista Estado Islámico (EI) y había intentado obtener un fusil de asalto.

Pretendía aprovechar esta situación para atacar De Wever y una comisaría. Los cuatro cómplices del joven de veinte años recibieron penas de prisión de entre tres años y 55 meses. Inicialmente, los cinco fueron condenados a entre siete y trece años de prisión: en ese momento, fueron declarados culpables de intento de asesinato terrorista, mientras que en apelación fueron condenados por preparar un atentado terrorista, expone VRT.

De Wever también se ha encontrado con paquetes y cartas sospechosos en varias ocasiones, en su oficina y en su casa de Deurne. A finales de mayo, por ejemplo, una carta con polvo llegó al número 16 de Wetstraat, sede del despacho del Primer Ministro en Bruselas. El viernes pasado, otro paquete sospechoso apareció en el buzón de su domicilio. Resultó ser un guante con algo dentro. El servicio de desactivación de explosivos del ejército, DOVO, se llevó el paquete sospechoso para analizarlo. La policía arrestó rápidamente a un sospechoso.