Tres petroleros sancionados por EEUU atraviesan el estrecho de Ormuz pese al bloqueo de Washington

Las sanciones y bloqueos llevados a cabo por EEUU en el Estrecho de Ormuz parecen haber sido vulnerados este martes 14 de abril por tres petroleros que, según informan medios internacionales como la BBC o la agencia Reuters, habrían logrado esquivar el bloqueo anunciado e impuesto por Washington desde las 14:00 de este lunes.

De acuerdo con las informaciones que llegan sobre este suceso, señalan que uno de ellos es un petrolero chino que estaría sancionado por EEUU, el RIch Starry, tal y como informa MarineTraffic y Kpler. Este estaría navegando hacia el este desde Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, tras haber atravesado el estrecho durante la madrugada.

Por su parte, el segundo petrolero sancionado sería el Murlikishan, mientras que el tercero es el buque Peace Gulf, de bandera panameña, que suele transportar nafta iraní. El primero zarpó desde China y también atravesó el estrecho durante la madrugada, llegando hasta la isla iraní de Qeshm, burlando la sanción estadounidense.

A estos tres barcos, la BBC Verify añade uno más, que habría cruzado también el estrecho de Ormuz pese al bloque. Este último sería el petrolero Elpis, procedente del puerto iraní de Bushehr, de acuerdo con la información de su seguimiento.

Es posible que estos barcos hayan estado emitiendo informes de posición falsos —un método conocido como "suplantación de identidad"— para ocultar su ubicación.

China advierte a Washington

Pese a que el bloqueo haya sido burlado por algunas tripulaciones, para el Gobierno chino, dichas sanciones por parte de EEUU suponen un hecho "peligroso e irresponsable", y han advertido a Trump de que este bloqueo solo ayudará a "exacerbar las tensiones".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha indicado durante una rueda de prensa que "a pesar del hecho de que las partes enfrentadas han alcanzado un alto el fuego temporal, Estados Unidos ha provocado un aumento de la tensión a nivel militar mediante el bloqueo" impuesto en la zona.

Por otra parte, ha asegurado que Pekín adoptará "medidas de represalia contundentes en caso de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles" ante la posibilidad de que China esté entregando armamento a Irán, una cuestión que ya ha sugerido Trump esta semana y que Pekín niega de momento.