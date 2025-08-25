Trump cree que la guerra de Gaza terminará "en dos o tres semanas"

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y a la esposa de éste en la Casa Blanca

Donald Trump cree que la guerra en Gaza está muy cerca de culminar. El presidente estadounidense ha apostado este lunes porque la ofensiva tendrá un "final concluyente" en un plazo de "dos o tres semanas".

"Creo que en las próximas dos o tres semanas vais a tener un final concluyente bastante bueno", ha afirmado el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa celebrada en la Casa Blanca. "Es difícil decirlo porque llevan luchando miles de años", ha argumentado. "Pero creo que estamos haciendo un muy buen trabajo. Tiene que terminar, pero la gente no puede olvidar el 7 de octubre", ha añadido.

Además, el presidente estadounidense ha explicado que "tiene que terminar por el hambre y todos los demás problemas, peores que el hambre, la cruda muerte y la muerte de personas". Además, ha recordado los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán del pasado mes de junio. "Hemos logrado un gran éxito en Irán. Hemos acabado con su amenaza. Hubiera sido un espectáculo horroroso que tuvieran armas nucleares y podrían haberlas utilizado", ha argüido.

Sin embargo, no es la primera vez que Trump emplea la expresión "dos o tres semanas" para augurar avances importantes en conflictos como los de Ucrania o Gaza. Mientras, Israel ha expresado su rechazo a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes por fases que han planteado Qatar y Egipto y a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Doble bombardeo a un hospital

En las últimas horas, los bombardeos han proseguido en la Franja de Gaza. Al menos 20 palestinos han muerto este lunes en un nuevo ataque de las fuerzas israelíes contra un hospital en Gaza. Cinco periodistas, un rescatista y un estudiante de medicina son algunos de los asesinados.

Además, hay un trabajador de la Defensa Civil gazatí, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, que ha reportado siete heridos más entre sus trabajadores "mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos". "El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", tal y como ha informado el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado.

Israel ha tildado el ataque de "accidente" y ha anunciado una "exhaustiva investigación", puesto que su lucha es con "los terroristas de Hamás". "Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva", ha afirmado el gobierno de Netanyahu en un comunicado.