Trump descarta el envío de tropas de EE.UU. a Ucrania para garantizar su seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, tendrá que ser "flexible" en las negociaciones que se avecinan si quiere alcanzar la paz, dentro de la cual el inquilino de la Casa Blanca no contempla en ningún caso el envío de tropas sobre el terreno.

Trump ha afirmado en una entrevista a Fox News que varios países europeos ya han mostrado su disposición a desplegar militares en Ucrania, por lo que "no va a ser un problema" de cara a las garantías de seguridad que reclama Zelenski.

Sin embargo, ha dejado claro que Estados Unidos no se involucrará de ninguna forma en este despliegue. El mandatario norteamericano ya había descartado en estos últimos días una potencial integración de Ucrania en la OTAN, a la espera de ver entonces cómo se concretan las garantías de seguridad.

En cuanto a un potencial canje de territorios, Trump ha señalado que "Ucrania va a recuperar su vida" una vez cese el conflicto y también "mucho territorio", sin entrar en más detalles, pese a que hace apenas dos días dio por hecho que Kiev tendría que renunciar definitivamente a la península de Crimea.

"Esto es una guerra", ha añadido, y "Rusia tiene un Ejército potente, le guste a la gente o no".

Futura cumbre

Una de las grandes metas fijadas ahora por Trump pasa por organizar una nueva cumbre a la que asistan Zelenski y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En este sentido, ha dicho que ambos no tienen por qué convertirse en "los mejores amigos", pero sí ceder en alguna de sus reivindicaciones.

El mandatario norteamericano ha abogado por organizar dicha reunión cuanto antes y ha asegurado que uno de los líderes europeos que acudió el lunes a la Casa Blanca planteó dar "otro mes o dos" de plazo antes de esta cita, algo que considera contraproducente.

Espera que "en un par de semanas" pueda haber avances, aunque al mismo tiempo asume que existe una posibilidad de que Putin "no quiera llegar a un acuerdo". En ese caso, no descarta consecuencias: "Espero que el presidente se porte bien porque, si no, podemos llegar a una situación difícil".

Trump, que ya mantuvo el pasado viernes un inédito cara a cara con Putin en Alaska, volvió a hablar el lunes por teléfono con el mandatario ruso, en un paréntesis de las reuniones con Zelenski y sus socios europeos. Según ha explicado el propio Trump, no habló con su homólogo ruso en presencia del resto de líder, ya que entiende que habría sido "una falta de respeto" para Putin.