Trump dice que "EEUU está comprometido a comprar y poseer Gaza" y otros países la pueden reconstruir

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este domingo que su gabinete "está comprometido a comprar y poseer" la Franja de Gaza cuando termine el conflicto entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ha invitado a otros países de la región a reconstruir el enclave, después de año y medio de constantes bombardeos israelíes que han dejado el territorio palestino destruido y más de 48.200 muertos.

"Estamos comprometidos a comprar y poseer Gaza. En cuanto a la reconstrucción, podemos dársela a otros Estados de Oriente Próximo para que construyan secciones de ella. Otras personas pueden hacerlo bajo nuestros auspicios, pero estamos comprometidos a poseerla, tomarla y asegurarnos de que Hamás no vuelva a ocuparla", ha declarado ante los medios de comunicación desde el Air Force One.

Trump, tal y como ha hecho en los últimos días, ha remarcado que "el lugar es un sitio de demolición" y que "no se puede vivir en esos edificios ahora mismo", porque "son muy inseguros". "Pero los convertiremos en un muy buen sitio para el futuro", ha aseverado, en referencia a su propuesta de evacuar a sus más de dos millones de habitantes para convertirla en la 'Riviera de Oriente Próximo'.

"Supervivientes del Holocausto"

Por otro lado, el inquilino de la Casa Blanca se ha referido a las polémicas imágenes sobre el estado de salud de los rehenes israelíes liberados este fin de semana, en el marco del acuerdo de alto el fuego con Hamás, que incluía un intercambio de rehenes por presos palestinos: "Literalmente, parecen fotos antiguas de supervivientes del Holocausto".

"Hamás ha sido un desastre y, por cierto, tengo que decirles que hoy he visto a los rehenes regresar y parecían supervivientes del Holocausto. Estaban en una condición horrible. Estaban demacrados. Parecía que era de hacía muchos años, como supervivientes del Holocausto, y no sé cuándo tiempo podremos soportarlo", ha manifestado.

El mandatario estadounidense ha criticado que aunque hay un acuerdo entre las partes (de la que Estados Unidos ha sido mediadora junto con Egipto y Qatar) que deben "lograr", las milicias palestinas "regatean y siguen regateando", mientras que los liberados "están en muy malas condiciones". "Parecen haber envejecido 25 años. Literalmente parecen las fotos antiguas de los supervivientes del Holocausto. Son lo mismo. Quiero decir, lo mismo", ha remarcado.

"Han sido tratados brutalmente, horriblemente. Incluso los que salieron antes estaban en un poco mejor forma, pero mentalmente fueron tratados muy mal. ¿Quién podría soportar eso? Ya sabes, en algún momento vamos a perder la paciencia. (...) Parecen no haber comido en un mes, no hay razón para eso, y no sé cuánto tiempo más podremos soportarlo", ha expresado.