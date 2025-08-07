Trump, de fiesta: celebra sus 200 días como presidente entre aranceles y con nuevo apodo

Donald Trump está de celebración. No es por la entrada en vigor de sus laaaargamente prometidos aranceles al mundo ni por acercarse su igualmente deseada reunión con Vladimir Putin. Este jueves 7 de agosto el mandatario cumple 200 días en la Casa Blanca.

Trump regresó al Despacho Oval el 20 de enero de 2025, cuando se convirtió en el 47° presidente de EEUU... cuatro años después de haber dejado la Casa Blanca, por entonces en calidad de 45° presidente del país.

Para Trump es día de fiesta, aunque la efemérides haya quedado muy silenciada en comparación a los simbólicos 100 primeros días, que llegaron de análisis la prensa mundial, incluida esta cabecera.

Pero Donald Trump no concibe una celebración sin una parte de autobombo. Y en una serie de mensajes en su perfil en Truth Social ha presumido de su obra en estos más de seis meses.

Lo ha hecho, incluso, con un mote autoimpuesto. En una fotografía con tintes épicos, Donald Trump se publicita como The Dealmaker, algo así como 'el conseguidor de acuerdos', mucho más que meramente 'negociador'

Se supone que, en referencia a sus pactos comerciales con países y entidades supranacionales como la UE, Japón o Reino Unido, además de sus gestiones para acercar la paz (aún sin suerte) en Ucrania y Gaza. Sin olvidar sus —al menos para él— éxitos diplomáticos en África y Asia.

200 días de Trump dan para mucho.