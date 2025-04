Trump, Milei o Zelenski: los líderes mundiales se reúnen en Roma este sábado para despedir al papa Francisco

El funeral del papa Francisco, que se celebrará este sábado 26 de abril en el Vaticano, será lugar de reunión de los grandes líderes del mundo. Muchos de ellos, ya han confirmado asistencia, como Donald Trump, Emmanuel Macron o los reyes de España. Otros han declinado la invitación, como Vladímir Putin.

La basílica de San Pedro será el lugar donde el presidente de EEUU se verá cara a cara con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la acalorada trifulca que mantuvieron hace unos meses en la Casa Blanca. "Melania y yo iremos al funeral en Roma. ¡Estamos deseando estar allí!", compartió Trump en una de sus publicaciones en su red social Truth Social.

El norteamericano ha ordenado que la bandera de Estados Unidos ondee a media asta en todos los espacios institucionales del país "hasta la puesta del sol del día de su entierro". Todo ello "como respeto a la memoria de Su Santidad".

Sin embargo, el primero en confirmar su presencia fue el francés Enmanuel Macron. Durante el papado de Francisco, tuvo la oportunidad de visitarlo en tres ocasiones distintas. "Desde Buenos Aires hasta Roma, el Papa Francisco quiso que la Iglesia llevara alegría y esperanza a los más pobres", aseveró en una publicación en su X (antes Twitter) tras la noticia del deceso. "Que esta esperanza renazca eternamente más allá de él", agregó.

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha cancelado toda su agenda internacional para poder asistir al funeral. En este sentido, y de acuerdo a la información difundida por el diario Abc, la italiana tenía prevista una visita oficial a Uzbekistán y Kazajistán. A ella, se suman otros líderes europeos como el canciller alemán en funciones, Olaf Scholz, las presidentas del Parlamento y la Comisión Europea, Roberta Metsola y Ursula von der Leyen.

A pesar de sus diferencias y disputas, Javier Milei ha confirmado su presencia. El presidente de Argentina remarcó este martes en un comunicado "su papel como el primer argentino en liderar la Iglesia Católica". Pero no será el único hispanoamericano en volar a Roma este fin de semana, el brasileño Lula da Silva también asistirá.

Por el momento, se desconoce si Pedro Sánchez acudirá al funeral. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado en una entrevista en Onda Cero que, el Ejecutivo decidirá en las próximas horas la delegación nacional que estará presente. El Rey Felipe y la Reina Letizia ya han confirmado que estarán.

Putin no acudirá, pero Zelenski sí

Varios medios de comunicación ucranianos aseveran que Zelenski acudirá al Vaticano. Sin embargo, el portavoz del Kremlin, ha informado este martes en su rueda de prensa diaria que Putin no estará presente. "No, el presidente no tiene tales planes", ha dicho Dmitri Peskov.

Francisco siempre mostró preocupación por la situación en Ucrania. La última vez que coincidió con el presidente ucraniano fue el pasado diciembre de 2023 durante su paso por Roma.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.