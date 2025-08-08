Trump niega que Putin deba reunirse con Zelenski como requisito para encontrarse con él

Volodimir Zelenski y Donald Trump, conversando en San Pedro del Vaticano, el día del entierro del papa Francisco, el 26 de abril de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que una reunión entre el mandatario ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso.

Así lo expresó ante la prensa un día después de que la Casa Blanca anunciara que Trump pretende reunirse la próxima semana con Putin y luego mantener un encuentro a tres con Zelenski para poner fin a la guerra de Ucrania.

"No, no", respondió Trump al ser preguntado si Putin debe reunirse con Zelenski para poder verse también con el estadounidense.

No obstante, un funcionario de la Casa Blanca dijo a The Washington Post que Trump solo se reuniría con Putin si este accedía a reunirse con Zelenski.

Este viernes concluye el ultimátum de diez días que el líder republicano le impuso a Putin para que decrete un alto el fuego en Ucrania o, de lo contrario, impondrá sanciones para evitar que terceros países comercien con Rusia.

Al ser preguntado si el ultimátum sobre Putin sigue en pie, Trump respondió: "Dependerá de él, veremos lo que tiene que decir. Pero dependerá de él. Estoy muy decepcionado".

Interés mutuo

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, mantuvo el miércoles en Moscú una reunión de tres horas con Putin en la que abordaron la posibilidad de celebrar la próxima semana una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia que ponga fin a la guerra de Ucrania.

Putin aseguró este jueves en televisión que el interés de reunirse próximamente proviene de ambas partes.

El jefe del Kremlin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019 en Helsinki, durante el primer mandato del republicano.

Llamada con Von der Leyen

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habló este jueves, por su parte, con el presidente ucraniano sobre los "acontecimientos de los últimos días" y la posibilidad de diálogo en esta crisis. En un mensaje en redes sociales, Von der Leyen compartió que ambos hablaron también de lo que está por venir en la negociación de la entrada de Ucrania en la Unión Europea y la reconstrucción de este país tras la invasión rusa. "La posición de Europa es clara. Apoyamos plenamente a Ucrania. Seguiremos desempeñando un papel activo para garantizar una paz justa y duradera", concluyó.

La Unión Europea celebró este jueves "cualquier presión para garantizar que Rusia esté en la mesa de negociaciones" de paz con Ucrania, ante una posible reunión entre Zelenski, Trump y Putin.

“En primer lugar, nadie quiere más paz que Ucrania y la UE. Está muy claro que a Rusia no le interesa ninguna paz como tal porque lo hemos visto en sus acciones, no en sus palabras”, dijo la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea (CE).

Von der Leyen no participó en la conversación telefónica del pasado miércoles entre Zelenski, Trump y varios líderes europeos, pero "recibió un informe detallado" sobre esa llamada.