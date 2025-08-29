Trump ordena retirar la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris

Aranceles, presión asfixiante a la Reserva Federal, reunión con Vladimir Putin o su enfado de hace unos meses con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca. Los primeros siete meses del segundo mandato de Donald Trump están plagados de decisiones polémicas. La última de ellas, de este viernes, relacionada con su objetivo de recortar en gastos.

El presidente de Estados Unidos ha ordenado retirar la protección del Servicio Secreto a la exvicepresidenta norteamericana y candidata demócrata en los comicios de noviembre de 2024, Kamala Harris.

Según ha confirmado su portavoz a varios medios de comunicación estadounidenses, Trump ha decidido poner fin al gasto que supone la protección a antiguos altos cargos de la Administración Biden.

La decisión la ha adoptado, siguiendo su idea general de recortar gastos. Desde el entorno de Kamala Harris, su portavoz y asesora principal, Kirsten Allen, ha entregado el siguiente comunicado a los medios de comunicación: "La vicepresidenta quiere agradecer al Servicio Secreto de Estados Unidos su profesionalidad, dedicación y el compromiso inquebrantable con la seguridad".

Pese a que no ha nombrado el fin de esta protección, fuentes próximas a la exvicepresidenta han mostrado a la cadena CNN su malestar por la medida ordenada por Trump. Aseguran que la impulsa cuando Harris se embarca en una gira nacional para poder presentar su nuevo libro, 107 días.

En esta obra, la exvicepresidenta relata cómo vivió su preparación para la campaña de las presidenciales de noviembre tras la retirada de Joe Biden. Sin el Servicio Secreto, el equipo de Harris se queda sin recibir información especializada sobre alertas de posibles amenazas contra la exvicepresidenta, recuerdan estas fuentes. Su casa, en el centro de Los Ángeles, también dejará de estar protegida por agentes federales.

Uno de los que sí ha cargado contra el presidente de Estados Unidos ha sido el gobernador de California, Gavin Newsom. Se ha convertido ya en su rival acérrimo y, a través de un portavoz, ha cargado contra "los impulsos erráticos y vengativos" del republicano.