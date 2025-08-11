Trump pausa, otra vez, los aranceles a China y da 90 días para negociar
El enésimo bandazo arancelario del presidente de EEUU, a horas de que caducase la actual pausa arancelaria entre Washington y Pekín.
La historia se repite. Donald Trump ha decidido pausar otra vez los aranceles a China y da un plazo de 90 días para negociar un acuerdo bilateral.
Según ha adelantado la CNBC y han confirmado otros medios, Trump ha firmado una orden ejecutiva este lunes para posponer, al menos otros tres meses, la imposición de aranceles a China.
La firma llega, añade EFE, horas antes de que caducase la pausa arancelaria actualmente en vigor en las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.