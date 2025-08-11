Trump pausa, otra vez, los aranceles a China y da 90 días para negociar

Donald Trump y Xi Jinping, durante un encuentro bilateral en el marco de una reunión del G20 en Osaka (Japón), en junio de 2019.

La historia se repite. Donald Trump ha decidido pausar otra vez los aranceles a China y da un plazo de 90 días para negociar un acuerdo bilateral.

Según ha adelantado la CNBC y han confirmado otros medios, Trump ha firmado una orden ejecutiva este lunes para posponer, al menos otros tres meses, la imposición de aranceles a China.

La firma llega, añade EFE, horas antes de que caducase la pausa arancelaria actualmente en vigor en las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.