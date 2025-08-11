Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Trump pausa, otra vez, los aranceles a China y da 90 días para negociar
Global

Global

Trump pausa, otra vez, los aranceles a China y da 90 días para negociar

El enésimo bandazo arancelario del presidente de EEUU, a horas de que caducase la actual pausa arancelaria entre Washington y Pekín.

Redacción HuffPost
Donald Trump y Xi Jinping, durante un encuentro bilateral en el marco de una reunión del G20 en Osaka (Japón), en junio de 2019.Kevin Lamarque / Reuters

La historia se repite. Donald Trump ha decidido pausar otra vez los aranceles a China y da un plazo de 90 días para negociar un acuerdo bilateral.

Según ha adelantado la CNBC y han confirmado otros medios, Trump ha firmado una orden ejecutiva este lunes para posponer, al menos otros tres meses, la imposición de aranceles a China. 

La firma llega, añade EFE, horas antes de que caducase la pausa arancelaria actualmente en vigor en las relaciones comerciales entre Washington y Pekín.

Redacción HuffPost