Trump y Putin se reencuentran seis años después en Alaska: una cumbre, ¿crucial para Ucrania?

Mientras en España, Portugal y Francia pasan un verano muy complicado en la lucha contra los incendios, lejos de allí, a más de 13.000 kilómetros, en un lugar mucho más frío, en Anchorage (Alaska), se vive este viernes la primera cumbre en seis años entre Donald Trump y Vladimir Putin.

El presidente de Estados Unidos, que regresó a la Casa Blanca prometiendo que acabaría con la guerra en Ucrania en tan solo 24 horas- algo que, como es evidente, no ha cumplido-, se verá las caras por primera vez con su homólogo ruso. Lo harán con un tema central sobre la mesa, la guerra en Ucrania.

Pero las dudas sobre qué puede salir de la reunión entre Trump y Putin se unen al malestar de Kiev por no contar con Volodímir Zelenski para tomar decisiones que involucren a Ucrania, como una posible cesión de territorios- que planteó el mandatario norteamericano hace unos días-.

Una cumbre sobre Ucrania, sin Ucrania

Muchas son las preguntas sobre si la cumbre entre los líderes de dos de las grandes potencias mundiales terminará con una solución al conflicto. Pero de primeras, lo que está claro es que no contará con Ucrania.

Las críticas y el malestar de Kiev por la ausencia de Zelenski en Anchorage han volcado a una buena parte de los líderes europeos. Muchos de ellos se reunieron con el líder ucraniano este miércoles para exigirle tanto a Estados Unidos como a Rusia que no se puede decidir “nada sin Ucrania”.

Donald Trump ya avanzó el mismo día que se anunció su encuentro con Putin de que desde la Casa Blanca estaban contemplando "recuperar parte e intercambiar parte (entre Rusia y Ucrania)". "Es complicado, pero vamos a recuperar parte y vamos a intercambiar otra. Habrá un intercambio de territorios para conveniencia de los dos", explicó, con el objetivo de buscar una paz duradera.

Pero la propuesta del presidente norteamericano no convenció nada a Kiev. Zelenski rechazó horas después tal plan. En un comunicado, aseguró que "la respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está en la Constitución de Ucrania".

"No recompensaremos a Rusia por lo que ha perpetrado. El pueblo ucraniano merece la paz. Pero todos los socios deben comprender lo que es una paz digna. Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y con todos nuestros socios para lograr una paz real y, sobre todo, duradera. Una paz que no se derrumbe por los deseos de Moscú", destacó el líder ucraniano.

Comparecencia juntos

Lo que se sabe con detalle, según ha explicado un asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, es que todo está preparado para que Putin y Trump comparezcan juntos tras el encuentro en Anchorage.

La reunión se producirá a las 11:30 horas, hora local (21:30 horas en España) y será un cara a cara entre ambos dirigentes. Tras ello, se incorporarán ambas delegaciones. El asesor ha destacado que "el tema central" será Ucrania y que también se pueden abordar otros "problemas" de actualidad.

Este mismo miércoles, Trump asistió a la reunión telemática que con el presidente ucraniano y los aliados europeos. El presidente norteamericano conoció el plan de cinco puntos con las exigencias de Ucrania y Europa para tratar de poner sobre la mesa un acuerdo de paz. Tras ella, el líder republicano justificó que la cita con Putin servirá para "ver dónde estamos y qué estamos haciendo" y que si no obtenía las respuestas que quería "no habrá segunda".

Oleksandr Kraiev, profesor de relaciones internacionales en la Academia Mohyla de Kiev y analista jefe para Norteamérica del laboratorio de ideas Ukrainian Prism, ha explicado a EFE que la mayoría de los ucranianos no cree que vaya a ser crucial para el futuro de su país.

"Cualquier acuerdo requiere mucha más preparación que las recientes visitas del enviado de Trump, Steve Witkoff, a Moscú, que no lograron encontrar ningún punto en común entre Ucrania, Rusia o Washington", ha señalado el experto.

"Estas cosas no se hacen a la ligera"

La respuesta europea al planteamiento de Trump sobre una hipotética cesión de territorio ha sido similar a la de Kiev. Los líderes europeos exigieron el miércoles a Washington que se plantee un alto el fuego como punto de partida.

Tras la cumbre previa a la cita entre el líder norteamericano y Putin, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que "no se puede tomar ninguna decisión" sin tener en cuenta a Ucrania.

"Ucrania está lista para negociar cuestiones territoriales. Sin embargo, la línea de contacto debe ser el punto de partida y el reconocimiento legal de la ocupación rusa está fuera de toda cuestión. El principio de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza sigue siendo válido", detalló.

Oleksandr Merezhko, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento ucraniano, ha hablado con EFE y ha justificado que "Putin no está interesado en un alto el fuego ni en la supervivencia de Ucrania, mantiene su ultimátum y se opone a cualquier garantía de seguridad para Ucrania". "La cuestión clave es si Trump lo entiende", ha añadido.

Mientras una gran parte del mundo se encuentra de vacaciones veraniegas, muchos pueblos de España inician sus fiestas populares, los termómetros se disparan y los incendios ponen en alerta a varias zonas del sur de Europa, Donald Trump y Vladimir Putin protagonizan su primera cumbre en seis años, con la paz en Ucrania en la mesa y, sobre todo, el temor a que el presidente ruso se lleve al líder estadounidense a su terreno y logre acuerdos o concesiones para meter todavía más presión a Ucrania.