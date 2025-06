Trump regresa al G7 y asegura que expulsar a Rusia fue un "gran error" culpa de Obama "y un tal Trudeau"

Donald Trump está de vuelta en la cumbre del G7 y en Canadá. Un 'dos en uno' que ha dejado grandes momentos desde, prácticamente, su aterrizaje en el país norteamericano con el que lleva meses en conflicto diplomático personal.

El presidente de EEUU va a participar en la cumbre de las grandes potencias económicas que conforman el citado G7 (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y las dos potencias norteamericanas). Un G7 que a él le sabe a poco, como ha señalado al lamentar la expulsión de Rusia.

"El G7 solía ser el G8. Barack Obama y un tal Trudeau no querían que Rusia participara, y diría que fue un error, porque creo que no habría guerra ahora si Rusia participara, y no habría guerra ahora si Trump hubiera sido presidente hace cuatro años", ha apuntado él mismo tras verse en privado con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Más de una década después de que el grupo expulsara a Rusia en 2014, en el marco de su anexión ilegal de Crimea, Trump cree que ahora no es el momento de su regreso, pero sí insiste en que la ausencia de Putin en el 'club' "hace la vida más complicada".

"No digo que [Putin] deba regresar en este momento, porque tal vez ya se ha dificultado todo, pero fue un gran error [expulsar a Rusia del G8]", ha añadido, antes de 'autoofrecerse' como potencial mediador también en esta cuestión.

"Yo hablo con él", ha respondido, ufano, a la pregunta de si comprende el enfado de Rusia y la negativa de Putin a dialogar con sus hasta 2014 compañeros de 'grupo' de potencias.