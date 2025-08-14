Trump ve el 'vaso medio lleno' y confía "al 75%" en el éxito de su reunión con Putin tras su 'advertencia'

El presidente de EEUU, Donald Trump, tras firmar una orden ejecutiva para restablecer la Prueba de Aptitud Física Presidencial, en la Casa Blanca, el 31 de julio de 2025.

Por optimismo que no sea. Donald Trump confía en el éxito de su encuentro con Vladimir Putin en un "75%". O, lo que es lo mismo, sólo ve un 25% de probabilidades de que fracase la reunión en Alaska.

La cita, pensada para lograr o, al menos, acercar el fuego en Ucrania, la plantea Trump como un paso inicial antes de una próxima reunión que incluya a Volodimir Zelenski.

"Esta reunión prepara la segunda reunión, que será muy importante porque será donde llegarán a un acuerdo. [...] Habrá un intercambio de ideas sobre límites, tierras, etcétera. La segunda reunión será muy importante. Pero hay un 25% de probabilidades de que esta reunión no sea exitosa", ha declarado en una entrevista en Fox Radio.

Trump ha explicado que "dependiendo de lo que suceda" en la cumbre de Alaska llamará a Zelenski y "le llevaremos a donde sea que vayamos a reunirnos". "No sé dónde tendremos la segunda reunión, pero tenemos una idea de tres lugares diferentes", ha manifestado.

No obstante, ha aclarado que todavía no ha hablado a su par ucraniano de una segunda reunión: "Ni siquiera quiero insinuar que pueda haber una segunda reunión. Quizás sí, quizás no. Pero sería muy conveniente que tuviéramos un buen encuentro, porque voy a dejar que negocien su acuerdo, yo no voy a negociarlo".

Por último, el inquilino de la Casa Blanca ha reconocido que no sabe si "conseguirá un alto el fuego inmediato" pero ha dicho que "cree que llegará" porque le "interesa un acuerdo de paz inmediato, lograr la paz rápidamente". Así, ha asegurado que en caso de no conseguir el fin de los combates impondrá sanciones a Moscú.

Aunque ahora no quiere dar por sentado nada, horas antes el mismo Trump advertía a Putin y a Rusia de que "si no obtenía las respuestas que quiero" posiblemente no habría segunda reunión.