Ucrania apuesta por una fortaleza aérea de bajo coste para detectar a los drones rusos

Los ingenieros ucranianos han desarrollado un innovador sistema de detección de drones llamado Sky Fortress para contrarrestar los drones kamikaze Shahed rusos fabricados en Irán, a una fracción del costo de los sistemas de defensa aérea tradicionales como el Patriot, según ha informado The New Voice of Ukraine.

Un artículo reciente del medio Foreign Policy ha destacadala la innovación como elemento clave en la adaptación de Ucrania a la invasión a gran escala lanzada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022. Así, durante estos más de tres años de guerra, las fuerzas ucranianas han aprovechado la velocidad, la creatividad y la flexibilidad tecnológica.

En otoño de 2022, Ucrania se enfrentó a una nueva amenaza cuando Rusia comenzó a lanzar drones Shahed, difíciles de detectar con radares convencionales. Pero dos ingenieros ucranianos idearon una solución rápida.

"Hoy en día, el país cuenta con una red de 9.500 micrófonos montados en postes de dos metros. Estos micrófonos, conectados a teléfonos móviles, rastrean a los shaheds mediante el sonido y envían los datos a un sistema central, que calcula su trayectoria", han explicado en el medio.

Tras esto, han contado, la información se transmite a las fuerzas ucranianas encargadas de derribar los drones. Cada micrófono, según el mismo medio, cuesta menos de 500 dólares, lo que hace que el sistema Sky Fortress completo sea más económico que un par de misiles Patriot.

