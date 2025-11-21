Trump da un ultimátum a Zelenski para que firme el plan de paz antes del próximo jueves

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un ultimátum a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para que firme el acuerdo de paz propuesto antes del próximo jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias en EEUU y Canadá, según ha informado este viernes el Washington Post. Apenas unas horas después, el mismo Trump lo ha confirmado en una entrevista con Fox News. "Tenemos muchas fechas límites, pero el jueves nos parece un momento apropiado", ha señalado.

El plan, de 28 puntos e inspirado en cierta parte en el del conflicto en Gaza, no ha gustado al líder ucraniano, quien se ha mostrado en desacuerdo con algunos puntos al considerar que cruzan ciertas líneas rojas, como por ejemplo la cesión de territorio ucraniano o la reducción del Ejército. Además, en el supuesto de que Moscú cumpliese con los términos del acuerdo, podría recibir algunos beneficios, como su reintegración en la economía global o la oportunidad de realizar inversiones conjuntas con Estados Unidos.

A pesar de ello, tal y como ha podido compartir este viernes en su canal de Telegram, la propuesta ha sido recibida de forma positiva y, según ha afirmado, trabajarán en ella durante los próximos días. "Hablamos casi una hora con el vicepresidente de EEUU, Vance, y el ministro del Ejército de Tierra de EEUU, Daniel Driscoll. Pudimos discutir muchos detalles de la propuesta de la parte estadounidense para poner fin a la guerra, y nos esforzamos por hacer que el camino a seguir sea digno y realmente efectivo para lograr una paz duradera", ha escrito el ucraniano en su red social.

"Acordamos que, junto con América y Europa, trabajaremos a nivel de asesores para que el camino hacia la paz sea realmente viable. Ucrania siempre ha respetado y respeta el deseo del presidente Trump de poner fin al derramamiento de sangre, y recibimos positivamente cada propuesta realista. Acordamos mantenernos en contacto permanente, y los equipos están listos para trabajar 24/7", ha agregado el mismo.

Una vez recibido el plan, el líder ucraniano ha avanzado que coordinará la respuesta junto con Francia, Alemania y el Reino Unido. En el supuesto de que Zelenski no acepte dicho documento, el republicano ha amenazado con retirarle su apoyo, tal y como han alertado cinco fuentes distintas al diario estadounidense. Mientras tanto, el Kremlin sigue negando haber recibido ninguna propuesta de forma "oficial" de Estados Unidos.