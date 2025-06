Ucrania pilla a todos desprevenidos con un nuevo misil: "Sorprenderemos al enemigo"

Andriy Yermak, el principal asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, ha revelado que la producción en masa de misiles balísticos de corto alcance en Ucrania avanza con éxito. Solo un mes después del audaz ataque con drones a bases aéreas rusas, Yermak ha sugerido que Ucrania tiene más sorpresas preparadas para Moscú.

"Todo marcha muy bien. Creo que podremos sorprender a nuestros enemigos en muchas ocasiones", ha afirmado en una reciente entrevista con The Times el jefe de la oficina presidencial. "Definitivamente se nos da bien sorprender al mundo. No es una mala costumbre. Es mejor que veas algo y no que yo hable de ello. Dejémoslo ahí", ha añadido.

Papel del 'Halcón peregrino'

Uno de los desarrollos más importantes en el ámbito militar de Ucrania es la creación del misil balístico Sapsan, apodado 'Halcón peregrino'. Utilizado por primera vez en combate el mes pasado, este misil tiene un alcance de hasta 297 kilómetros, lo que le permitió golpear un objetivo militar ruso.

Con una carga útil de 480 kg de explosivos, el Sapsan supera en capacidad de carga a los misiles Atacms de Estados Unidos y puede alcanzar velocidades de más de cinco veces la del sonido. Aunque el alcance exacto del misil permanece clasificado, se especula que podría llegar hasta los 500 kilómetros, lo que lo pondría a la altura de Moscú.

El 'Cardenal Verde', como se le conoce a Yermak por su cercanía con Zelenski y su inconfundible vestimenta militar, ha asegurado también que la Operación Telaraña, que involucró drones cargados de explosivos dirigidos a las bases aéreas rusas de Olenya y Belaya, no fue un hecho aislado. En este sentido, subraya que "todo ruso debe sentir lo que es estar en peligro constante", lo que indica una intensificación de la estrategia de Ucrania para atacar en territorio ruso.

En cuanto al apoyo militar extranjero, ha manifestado la intención de Ucrania de adquirir un "paquete" de armas de Estados Unidos, con énfasis en los sistemas de defensa aérea. El asesor presidencial también ha sugerido que la compra podría ser financiada mediante los activos rusos congelados o con la ayuda de los aliados europeos de Ucrania. "Es lo justo. Rusia debe pagar por la guerra que inició en el continente europeo", ha aseverado.