Un aliado de EEUU detecta a los buques de guerra rusos en el Pacífico y empieza la persecución

En medio de crecientes tensiones en la región Asia-Pacífico, Japón ha detectado la presencia de buques de guerra rusos cerca de su territorio, una maniobra enmarcada en un despliegue de "larga distancia" de la armada rusa, que comenzó el 2 de octubre desde Vladivosto y ha intensificado su actividad en las aguas cercanas a al país nipón, un aliado clave de EEUU en materia de seguridad.

Un informe publicado recientemente por el Ministerio de Defensa Japonés y recogido por Newsweek ha revelado que tres buques de guerra rusos, inlcuidos el crucero de misiles 'Marshal Shaposhnikov' y la corbeta 'Gremyashchy', fueron rastreados transitando entre dos islas japonesas cerca de Taiwán.

Los barcos se desplazaron dle Mar de China Oriental al Mar de Filipinas entre el domingo y el lunes, pasando por el Estrecho de Tsushima. Los barcos, que incluyen también un buque de reabastecimiento, han sido monitoreados por las autoridades japonesas desde el 3 de octubre.

Los buques realizarán varias escalas en países extranjeros, aunque no se ha espeficado cuáles serán, y llevarán a cabo ejercicios en la región. Esta operación resalta la creciente presencia militar rusa en un área estratégica clave para la seguridad de Japón y sus aliados.

La actividad militar rusa en la región ha sido una fuente constante de preocupación para Japón, especialmente en el contexto de su creciente alineación con China, a quien el presidente Vladímir Putin ha descrito como una "asociación sin límites". Japón, que forma parte de las defensas estratégicas de la OTAN en el Pacífico, se encuentra en el centro de dos líneas defensivas que buscan disuadir posibles agresiones chinas y rusas.

El despliegue de buques de guerra rusos también incluye la presencia del barco de inteligencia 'Kareliya', que fue rastreado por las fuerzas japonesas mientras se desplazaba desde el Mar de Japón hacia el Mar de Filipinas. El 'Kareliya' transitará por el Estrecho de Tsushima y el Estrecho de Miyako, áreas de alta relevancia geoestratégica.

Japón ha expresado su creciente inquietud sobre la actividad militar rusa cerca de su territorio, lo que refleja la creciente tensión en la región y la necesidad de fortalecer la cooperación en seguridad con sus aliados, especialmente Estados Unidos.