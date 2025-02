Un aliado veterano da la alerta: Rusia pone en marcha su maquinaria bélica y apunta a la OTAN

El ejército ruso ha sufrido graves pérdidas en Ucrania y, casi tres años después de que lanzó su invasión a gran escala -se cumplen apenas el 22 de febrero-, sus soldados siguen enzarzados en una lucha brutal. Pero Occidente no puede estar tranquilo, porque Vladimir Putin no gana... pero tampoco pierde.

Moscú ha amenazado repetidamente a la alianza de la OTAN y está en pie de guerra, reconstruyendo y reformando su Ejército, fabricando más armas e incluso uniendo fuerzas con naciones hostiles a Occidente (léase Corea del Norte). Su economía está tocada pero resiste, pese a las sanciones.

Gabrielius Landsbergis, quien hasta fines del año pasado fue ministro de Asuntos Exteriores de Lituania -miembro de la Unión Europea y la OTAN y vecino de Rusia-, ha hablado con el medio norteamericano Business Insider sobre cómo Rusia ha estado invirtiendo fuertemente en su maquinaria de guerra y sus conclusiones demuestran que tranquilidad no puede haber.

Los rusos "no sólo reparan los tanques del campo de batalla, sino que también los construyen", dice. "Están construyendo drones" y han tenido años para probar y experimentar. Han experimentado el combate moderno a gran escala, mientras que Occidente se ha centrado más en el contraterrorismo que en prepararse para una guerra importante con un adversario casi igual , lo que ha permitido que se atrofien algunas de las habilidades necesarias para lo primero. "Yo diría que Rusia es probablemente más peligrosa que nunca", afirma.

Keir Giles, consultor senior del Programa Rusia y Eurasia de Chatham House, dijo al mismo medio que los problemas de Rusia en Ucrania no excluyen la posibilidad de un ataque ruso en otro lugar. Asumir que los reveses de Rusia en Ucrania significan que no lanzará un ataque en otro lugar "ignora el hábito de Rusia de convencerse erróneamente de que es capaz de hacer algo y luego lanzar el ataque de todos modos".

Independientemente de que Moscú haga lo correcto o no, "las consecuencias son devastadoras", afirmó. También señaló que las grandes pérdidas de tropas, que Rusia considera activos baratos, no han disuadido a Rusia de continuar su ataque contra Ucrania. Muchos de los soldados profesionales con los que Rusia inició esta guerra ya no están, junto con enormes cantidades de equipo.

El ministro de las Fuerzas Armadas del Reino Unido dijo en diciembre que el Reino Unido creía que más de 750.000 militares rusos habían muerto o resultado heridos desde que comenzó su invasión a gran escala a finales de febrero de 2022. Las estimaciones ucranianas son incluso mayores. Rusia suele recurrir a fuerzas prescindibles y a equipos con décadas de antigüedad sacados de sus almacenes para tapar agujeros en su ejército.

Pero el ejército ruso está lejos de estar vaciado. Su economía y su industria están en pie de guerra y trabajan horas extras para reconstruirse y rearmarse, y Rusia, como dijo el general estadounidense de mayor rango en Europa en otoño, tiene fuerzas, como activos de aviación estratégica y fuerzas submarinas, que "apenas han sido afectadas" por la guerra. Ese general, Christopher Cavoli, comandante del Comando Europeo de Estados Unidos, también dijo que el ejército ruso había crecido. "La narrativa de que Rusia se ha debilitado es la más peligrosa", dijo Landbergis. "Sinceramente, creo que Rusia no sólo no está debilitada, sino que claramente está en pie de guerra".

Dijo que Rusia tenía "mucho más personal" que antes de la guerra, y aunque esos nuevos miembros del servicio tienen mucho menos entrenamiento que los soldados que Rusia tenía al principio, aún así están adquiriendo una experiencia invaluable.

George Barros, experto en guerra del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), dijo que Rusia "tiene la preparación y la capacidad para posicionarse y potencialmente atacar a los miembros del flanco oriental de la OTAN", que incluye a Lituania, Letonia y Estonia. Andris Sprūds, ministro de Defensa de Letonia, dijo igualmente a Business Insider que "esta guerra nos ha enseñado que incluso una Rusia debilitada sigue siendo una Rusia peligrosa". Hay coincidencia total entre quienes saben.

"Aunque los esfuerzos de Rusia se centran actualmente en la guerra en Ucrania, no es momento de relajarse y bajar la guardia", afirmó, añadiendo que "estimamos que Rusia recuperará su capacidad militar en los próximos cinco años; por lo tanto, debemos hacer todo lo posible para prepararnos ante un posible ataque".

En pie de guerra

Muchos países europeos están dando la voz de alarma ante la posibilidad de que Rusia actúe contra ellos. Suecia comenzó a entregar a sus ciudadanos un folleto que les aconsejaba cómo prepararse para la guerra, y su ministro de Defensa advirtió recientemente que, si bien las fuerzas rusas estaban "atrapadas en Ucrania", Rusia "representa una amenaza para Suecia, como lo hace para el resto de la OTAN", y agregó: "No podemos descartar un ataque ruso a nuestro país". El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia también dijo el año pasado que no le sorprendería si Rusia atacara a su país.

"La maquinaria de guerra rusa está en pleno funcionamiento en este momento"

Hamish de Bretton-Gordon, experto en defensa y excomandante de las fuerzas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares conjuntas del Reino Unido, dijo en el extenso reportaje citado que Rusia, después de haber sido "golpeada" en Ucrania, probablemente no estaba en posición de atacar de manera convencional. Pero "la maquinaria de guerra rusa está en pleno funcionamiento en este momento", dijo, por lo que Rusia podría convertirse en una amenaza más seria en cinco a diez años. Dijo que la OTAN tenía un " poder abrumador " para hacer frente a un ataque, pero Rusia aún podría causar daños significativos.

Los funcionarios europeos dicen que han comenzado los ataques rusos y reportan ataques híbridos como ciberataques, incendios provocados, intentos de asesinato y ataques a infraestructura vinculada a Rusia. "Putin ya está lanzando ataques en Europa, poniéndonos a prueba y superando las líneas rojas", dijo Margus Tsahkna, ministro de Asuntos Exteriores de Estonia.

Barros añade que los ataques híbridos rusos fueron "actos de guerra a los que decidimos no responder". Si Occidente no envía una señal contundente a Rusia para que detenga sus ataques, avisa Landsbergis, Rusia intensificará sus ataques. "Al no haber repercusiones claras por sus acciones, se sienten incentivados a ir aún más lejos".

Landsbergis dijo también que su país se estaba preparando para un momento en que Rusia miraría hacia otros lugares de Europa. Estonia está haciendo lo mismo y, según explicó Tsahkna, ahora apunta a gastar el 5% de su PIB, proporcionalmente más que Estados Unidos, en defensa debido a "necesidades reales". Esa proporción del PIB, a la que ahora aspiran Estonia y Lituania, sería la más alta de cualquier aliado de la OTAN.

Algunos líderes europeos y expertos en guerra advierten que el continente no está produciendo suficiente munición y armamento para disuadir o contrarrestar a Rusia, a pesar del aumento de las tasas de producción. Tsahkna dijo que Europa necesitaba "invertir en nuestra industria de defensa, en nuestras capacidades".

Sprūds, ministro de Defensa de Letonia, dijo que "tenemos que invertir en nuestra defensa", "aumentando la financiación de la defensa, incrementando la producción, impulsando nuestra resiliencia y apoyando a Ucrania en su lucha por todos nosotros". Los países bálticos han estado a la vanguardia de este esfuerzo. En definitiva, dijo Landsbergis, "necesitamos prepararnos, y los tiempos más peligrosos están por llegar".