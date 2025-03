Un alto funcionario de Zelenski sólo necesitó dos palabras para definir la negociación con Trump: "Chantaje y gritos"

Una pelea frente a millones de personas: así terminó la reunión entre Volodimir Zelenski, Donald Trump y JD Vance. El 28 de febrero pasado, en la Casa Blanca, los presidentes de Ucrania y Estados Unidos iban a firmar un acuerdo marco sobre la explotación de los recursos naturales de Ucrania. Podría unir las economías de ambos países y -como esperaba Kiev- sellar la alianza militar, asegurando mayores suministros de armas e inteligencia.

Sin embargo, la situación se salió de control. Después de un acalorado intercambio de palabras, el ucraniano abandonó la Casa Blanca sin firmar el pacto y se puso en duda una mayor cooperación con el republicano. Tres días después, el peor escenario empezó a hacerse realidad: Trump anunció que suspendía la ayuda a Ucrania en conflicto.

Trump reitera que es, ante todo, un hombre de negocios. Incluso antes de que viéramos el escandaloso espectáculo en su despacho, las reuniones entre los negociadores ucranianos y estadounidenses habían demostrado que los estadounidenses estaban decididos a apoderarse de los depósitos. Por eso escocía tanto la postura de Kiev y cargaron contra su presidente.

Un alto funcionario ucraniano que participó en las negociaciones ha descrito ahora al diario polaco Wirtualna Polska cómo se desarrollaron y bajo condición de anonimato explica un escenario brutal. "Podría comparar las tácticas de los estadounidenses con las utilizadas por los estafadores telefónicos. Se trata de atacar por sorpresa, exigiendo constantemente decisiones rápidas y no permitiendo que el otro bando se recupere. Estábamos en shock", dice.

Habla de métodos "agresivos" y "brutales". "Nos trataron con un desprecio manifiesto. Nos dieron lecciones como si fuéramos niños en la escuela", insiste.

El valor real

En medio de la disputa sobre los yacimientos ucranianos, puede resultar sorprendente que su valor real sea una gran incógnita. Como explica Oleksiy Falkovych, un destacado geólogo ucraniano, los estudios geológicos en los que se basan todas las estimaciones del valor de los metales de tierras raras y los minerales críticos se realizaron en la época soviética y requieren una reevaluación.

"La geología soviética estaba en un nivel muy alto. Normalmente las investigaciones modernas confirman las estimaciones realizadas en ese momento. Pero aún así, para iniciar la minería, se necesitan enormes desembolsos financieros para crear infraestructura, que Ucrania no tiene. Normalmente pasan entre siete y 15 años entre el inicio de un proyecto y el lanzamiento real de la inversión", explica Falkowycz.

En 2022, la empresa analítica canadiense SecDev estimó que los depósitos de Ucrania de todos los combustibles fósiles podrían valer 26 billones de dólares, de los cuales los recursos ubicados en los territorios ocupados por Rusia valen alrededor de 12 billones de dólares. Los analistas de SecDev enfatizaron que Rusia está buscando debilitar la importancia de Ucrania como socio económico para Europa y otros países, lo que podría resultar en precios más altos de las materias primas y retrasar la transición a la energía renovable.

Ucrania tiene yacimientos de 117 de las 120 materias primas industriales más utilizadas. Además de carbón, petróleo y gas, también tiene yacimientos de titanio, litio, uranio, grafito, berilio y manganeso. Son estos metales de tierras raras y minerales críticos los que han atraído la atención de las empresas y los políticos estadounidenses. Estas materias primas se utilizan en la industria aeronáutica, espacial y militar. Sin ellos, es imposible crear tecnologías avanzadas. Mientras tanto, se estima que para 2040 la demanda de tierras raras podría aumentar siete veces, y la de litio incluso 42 veces.

China es responsable de la extracción de metales de tierras raras y su participación en el procesamiento alcanza el 90%. Ucrania, con los mayores depósitos de materias primas críticas de Europa, podría hacer que Estados Unidos sea independiente de los suministros chinos. Esto despertó la imaginación del empresariado estadounidense. Ya en 2023, el consorcio estadounidense TechMet intentó adquirir el derecho a explotar uno de los yacimientos de litio en Ucrania. Prueba de ello es la carta enviada a Zelenski, a la que tuvo acceso Wirtualna Polska.

El consorcio de inversión energética es en parte propiedad del gobierno estadounidense y uno de sus accionistas es el multimillonario Ronald S. Lauder, amigo de Trump.

Lindsey Graham, uno de los miembros más influyentes del Partido Republicano, también comenzó a mencionar el Eldorado ucraniano. El senador de Carolina del Sur ha desempeñado funciones clave en varios comités, incluido el Comité Judicial del Senado y el Comité de Servicios Armados del Senado. También fue un aliado cercano de Donald Trump, aunque lo criticó durante las primarias de 2016.

En 2024, durante una entrevista para CBS News, Graham afirmó que los ucranianos estaban sentados sobre una mina de oro: "Podrían ser el país más rico de Europa. No quisiera entregar este dinero y activos a China. Ayudemos a Ucrania ahora y podría convertirse en el mejor socio comercial con el que hayamos soñado jamás".

Kiev, que luchaba contra la disminución de su ayuda militar, vio una oportunidad en los intereses de las empresas estadounidenses. Cuando Zelensky presentó el "Plan Victoria" en octubre de 2024, uno de los puntos mencionaba "la protección conjunta de los recursos críticos de Ucrania, las inversiones conjuntas y el uso del potencial económico adecuado".

En otras palabras, Zelenski abrió oportunidades de inversión a cambio de garantías de seguridad y mayor ayuda militar. Ucrania y Estados Unidos ya han elaborado un proyecto de memorando sobre la extracción conjunta de recursos, que originalmente debía ser firmado por Joe Biden.

Sin embargo, Kiev, temiendo la llegada al poder de Trump, quien declaró durante la campaña electoral que "la guerra terminaría en un día", decidió esperar hasta las elecciones para que en caso de un cambio de gobierno en EEUU, tuviera un argumento fuerte en la conversación con el nuevo presidente. El tema de la extracción de recursos volvió casi inmediatamente después de la toma de posesión de Trump. Sin embargo, nadie esperaba que tomara esta forma.

"A mediados de febrero de 2025 recibimos la primera versión del acuerdo propuesta por EEUU para su evaluación. Inmediatamente lo consideramos inaceptable. Los estadounidenses exigieron una propiedad del 50%. Todas nuestras materias primas. Además, al establecer un fondo de inversión, obtendrían el control sobre los puertos y otras infraestructuras críticas. No ofrecieron nada a cambio", dijo el alto funcionario mencionado por el diario polaco.

"Exigieron una propiedad del 50%. Todas nuestras materias primas. Además, obtendrían el control sobre los puertos y otras infraestructuras críticas. No ofrecieron nada a cambio"

El periódico británico The Telegraph, cuando el acuerdo se filtró a la prensa, escribió: "Si se aceptara este proyecto de acuerdo, las demandas de Trump constituirían una porción mayor del PIB de Ucrania que las reparaciones impuestas a Alemania en virtud del Tratado de Versalles".

Para Kiev, lo más sorprendente fue la explicación de EE.UU. de por qué reclama derechos sobre los yacimientos ucranianos. Según Trump, Ucrania debía devolver 500.000 millones de dólares en materias primas que supuestamente recibió en ayuda militar. Según el Instituto de Economía Mundial de Colonia, el monto real de la ayuda estadounidense ascendió a 114.000 millones de dólares, mientras que durante el mismo período los países europeos enviaron 132.000 millones de euros a Ucrania.

"Fue absurdo. De acuerdo con la ley federal de Estados Unidos, la ayuda, incluidas las armas, se proporcionó a título no reembolsable. Estados Unidos nos envió, en su mayoría, equipos y municiones viejos procedentes de almacenes que de todos modos habrían sido desechados. Sin embargo, en los informes oficiales no se incluye como coste de la ayuda el valor real del antiguo equipamiento, sino sólo el del nuevo, que los americanos encargaron a sus fabricantes en el marco de la renovación de su potencial armamentístico", explica el interlocutor.

Cuando Zelenski rechazó la versión inicial del acuerdo, comenzaron duras negociaciones entre Ucrania y EEUU. "En dos semanas, los americanos cambiaron cinco veces de negociadores", desvela el funcionario. El primero en llegar a Ucrania fue Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos y ex inversor y gestor de fondos de cobertura . Bessent apareció en Kiev el 12 de febrero de 2025 y debía darle a Zelenski una hora para firmar el contrato. El presidente ucraniano reaccionó con furia. Aunque después de la reunión el entorno del secretario del Tesoro acusó al equipo de Kiev de difundir información falsa sobre la conversación, los informes ucranianos mostraron claramente que los gritos de Zelensky se podían escuchar en los pasillos del palacio presidencial.

Pero lo más importante es que Zelenski consideró "frívola" la exigencia de utilizar materias primas ucranianas como compensación por los fondos asignados por EEUU a Ucrania.

La siguiente ronda de negociaciones tuvo lugar en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El mismo en el que el vicepresidente JD Vance acusó a Europa de alejarse de los valores democráticos y afirmó que la mayor amenaza para el Viejo Continente no es Rusia ni China, sino los problemas internos. Según filtraciones a la prensa estadounidense, la delegación norteamericana encabezada por J. D. Vance intentó una vez más forzar la firma del acuerdo, y Zelenski "sintió que se le pidió injustamente que firmara algo que no había tenido la oportunidad de leer".

El relevo lo tomó después el enviado especial de Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, quien, según fuentes de WP, presentó la propuesta más equilibrada. Pero después de eso, el acuerdo terminó en manos del Secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y finalmente regresó a Bessent.

"Me sorprendieron las tácticas de los enviados de Trump. Anteriormente hemos tenido contacto con funcionarios de la administración Biden. Estuvimos en desacuerdo en muchos temas, pero las conversaciones siempre fueron a un nivel muy profesional. Esta vez los estadounidenses empezaron a emerger desde una posición de fuerza desde el principio. Se comportaron de forma arrogante y agresiva", dice la fuente.

Los estadounidenses ignoraron sistemáticamente todos los comentarios de la parte ucraniana y exigieron la firma inmediata del acuerdo. "Hubo gritos e intentos de chantaje. Ninguno de ellos dijo nada directamente sobre cesar la ayuda militar o suspender el trabajo de Starlink. Pero hemos escuchado varias veces que si no firmamos los documentos inmediatamente, le dirán a Trump que Ucrania no está interesada en el acuerdo. Y entonces tendréis problemas", amenazaron.

¿Y las garantías?

El mayor punto de discordia entre Ucrania y los sucesivos enviados de Trump han sido las garantías de seguridad. Kiev estaba dispuesta a hacer concesiones de gran alcance a cambio de la promesa de enviar tropas estadounidenses para garantizar el cumplimiento del alto el fuego o proporcionar a Ucrania suficientes armas para defenderse en caso de otra invasión rusa.

"Los estadounidenses se negaron categóricamente a añadir al acuerdo una cláusula sobre garantías de seguridad. Ni siquiera quisieron plantear esta cuestión, argumentando que no era objeto de este acuerdo. Estábamos en una situación desesperada. Podríamos firmar un acuerdo, entregar nuestros recursos naturales a EEUU y aún así no tener garantías de que la guerra no termine en los términos rusos", dice el funcionario.

El único argumento de los enviados de Trump fue asegurar que el acuerdo en sí mismo sería una garantía de seguridad porque “Estados Unidos defenderá sus inversiones”.

"En 2014, también hubo negocios estadounidenses en Crimea y Donbas y eso no detuvo a Putin. Y después de que comenzó la invasión, en toda Ucrania. Comprendimos que no les importaban los negocios estadounidenses. Querían firmar el contrato rápidamente a toda costa, sin ofrecer nada a cambio", señala la fuente.

Tras rondas de negociaciones posteriores, los enviados de Trump tuvieron en cuenta la mayoría de las preocupaciones de Ucrania. "La mención a la deuda inexistente ha desaparecido del texto del acuerdo y hemos conseguido negociar ese 50%. Los ingresos de la futura monetización de la explotación de nuevos yacimientos se transferirán al fondo de reconstrucción de Ucrania, lo que hizo que el acuerdo fuera más justo", dice el infiltrado.

El nuevo acuerdo también incluye, aunque de forma algo vaga, la redacción de que "Estados Unidos apoyará a Ucrania en sus esfuerzos por obtener las garantías de seguridad necesarias para una paz a largo plazo". "Esta entrada fue una introducción a las negociaciones posteriores que debían comenzar antes de que se firmara el acuerdo final. Los americanos sabían perfectamente que esto era lo que más nos importaba".

El 28 de febrero, Zelenski partió hacia Washington, donde se produjo un enfrentamiento durante una reunión con Trump y las conversaciones se interrumpieron. "Es evidente que fue una provocación. El periodista que atacó agresivamente a Zelensky durante la reunión por "no llevar traje" era la pareja de Marjorie Taylor Greene [miembro del Partido Republicano y propagadora de teorías conspirativas]. Inmediatamente después de la pelea, los republicanos atacaron a los medios con una campaña claramente coordinada. Esto nos da motivos para creer que algunos de los hombres de Trump estaban preparando conscientemente una trampa. Creemos que detrás de esto estaba J.D. Vance, que proviene del ala extremadamente antiucraniana de la nueva administración de la Casa Blanca, y podría haber estado interesado en romper la firma del acuerdo", evalúa.

Sin embargo, las personas familiarizadas con la situación creen que la oportunidad de firmar un acuerdo aún no está perdida, al igual que podría restablecerse la ayuda estadounidense a Ucrania. Ambas partes han mostrado su disposición a reanudar las negociaciones. El primer ministro ucraniano, Denys Shmyhal, dijo que Ucrania está lista para firmar el acuerdo. El congresista republicano Brian Fitzpatrick hizo un mensaje similar. "Estamos volviendo a poner este tren en marcha", dijo el martes. "Trump estaba y está interesado en el acuerdo".

La única pregunta es qué condiciones impondrá Estados Unidos a Ucrania en la próxima ronda de negociaciones. Parece que Trump ha decidido forzar el acuerdo con su rodilla, reteniendo toda ayuda militar "hasta que el liderazgo del país demuestre un deseo honesto de paz". Existe el riesgo de que en la práctica esto signifique que Trump exija no sólo el control de los recursos naturales de Ucrania, sino también acepte la paz en los términos rusos.

La información sobre la disposición de Ucrania a volver a las negociaciones interrumpidas se confirmó rápidamente. El martes, Zelenski anunció que quiere firmar un acuerdo sobre minerales con Estados Unidos. Trump abordó brevemente este tema durante su discurso en el Congreso anoche: "Ucrania está lista".