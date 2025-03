Un ayuntamiento busca sacar su camping de la crisis y pone a la venta los 270.000 metros cuadrados por 1 euro

La ciudad alemana de Bruchköbel quiere separarse del camping Bärensee. La superficie de aproximadamente 270.000 metros cuadrados se venderá por un precio simbólico de un euro. El motivo del precio simbólico es el elevado atraso de inversión que la ciudad dejará al comprador, importe que se estima entre los ocho y diez millones de euros.

La administración presentará un proyecto de resolución al parlamento en la próxima reunión del consejo municipal, que se celebrará el martes 25 de marzo. Si el Ayuntamiento aprueba por mayoría esta solicitud, la plaza pasará al nuevo propietario el 1 de enero de 2026, según ha informado el medio alemán HNA.

La alcaldesa de la ciudad, Sylvia Braun, afirmó que este desarrollo es positivo para todos los involucrados. "Es gratificante que el interesado provenga de las filas de los campistas", dijo, y agregó que ha aceptado poner en práctica el concepto de protección contra incendios y seguir gestionando el negocio del camping como una empresa familiar.

El comprador ya presentó su concepto de explotación a la comisión municipal y a la administración municipal, y también existe un certificado del auditor, apunta el mismo medio. "Conoce muy bien las estructuras y a la gente local y quiere hacer realidad sus proyectos empresariales. Estamos poniendo el camping en buenas manos", afirmó la alcaldesa, y agregó: "Para los campistas, esto significa la continuidad del camping, algo que ellos reclaman".

La ciudad, además, ya no tendría que invertir dinero de los impuestos en una tarea que no es una obligación municipal. Como operación de propiedad municipal, el camping no debería ser un negocio subsidiado permanente, explicó Braun. Teniendo en cuenta que la ciudad tendría que invertir entre ocho y diez millones de euros en la modernización de la protección contra incendios y de las infraestructuras, la venta prevista a un empresario privado por un precio simbólico de un euro es la mejor solución.