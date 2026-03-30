Un casco azul indonesio de la FINUL, muerto en el sur de Líbano por la explosión de un proyectil

Soldados indonesios de la UNIFIIL, en la localidad libanesa de Adaisseh, situada en la frontera con Israel, el 9 de octubre de 2023.

La misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano (UNIFIL) ha informado esta noche que un miembro de su cuerpo de paz falleció el domingo al explotar un proyectil en una de sus posiciones cerca de la aldea de Adchit al-Qusayr, en el sur del Líbano.

Otro miembro del cuerpo de paz resultó gravemente herido, según un comunicado emitido a primera hora del lunes.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró esta mañana que el fallecido era uno de sus nacionales y que otros tres resultaron heridos por fuego de artillería indirecta en las inmediaciones de la posición del contingente indonesio de la UNIFIL, cerca de Adchit al-Qusayr.

"Desconocemos el origen del proyectil. Hemos iniciado una investigación para esclarecer todas las circunstancias", declaró la UNIFIL.

La misión

La UNIFIL está desplegada en el sur del Líbano para monitorear las hostilidades a lo largo de la línea de demarcación con Israel, una zona que es escenario de enfrentamientos entre tropas israelíes y combatientes de Hezbolá, respaldados por Irán.

La misión, que finalizará a finales de 2026, se ha visto esporádicamente en el punto de mira de Israel y Hezbolá durante los últimos dos años.

El 6 de marzo, las fuerzas armadas de Ghana informaron de que el cuartel general de su batallón de mantenimiento de la paz de la ONU en el Líbano ya fue alcanzado por ataques con misiles, resultando dos soldados gravemente heridos.

Posteriormente, el Ejército israelí reconoció que sus tanques habían alcanzado una posición de la ONU en el sur del Líbano ese mismo día, hiriendo a los cascos azules ghaneses. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que sus tropas respondieron a un ataque con misiles antitanque de Hezbolá, que dejó a dos de sus soldados con heridas moderadas.

"Una vez más, hacemos un llamamiento a todos los actores para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional y garanticen la seguridad del personal y los bienes de la ONU en todo momento, incluso absteniéndose de acciones que puedan poner en peligro a los cascos azules", declaró la UNIFIL.

Indonesia condenó el incidente y afirmó que cualquier daño a las fuerzas de paz es inaceptable, al tiempo que reiteró su condena a los ataques israelíes en el sur del Líbano.

El Líbano se ha visto involucrado en la guerra de Oriente Medio, que acaba de superar su primer mes, cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo en solidaridad con Teherán, dos días después de que Irán fuera atacado por Israel y Estados Unidos. El ataque de Hezbolá provocó una nueva ofensiva israelí contra el grupo.

El papel de España

Las Fuerzas Armadas españolas han formado y forman parte de esta misión de la ONU. Se desplegaron en Líbano en septiembre de 2006, por primera vez. El grueso del contingente en la operación Libre Hidalgo se encuentra en la base Miguel de Cervantes, cerca de la localidad de Marjayún, donde está el Cuartel General del sector Este, liderado por España. También hay tropas españolas en el Cuartel General de la misión en Naqoura. detalla el Ministerio de Defensa.

Los militares españoles realizan patrullas a pie y en vehículo, para vigilar permanentemente la línea que separación entre Líbano e Israel. También establecen observatorios y realizan otras actividades en colaboración con las Fuerzas Armadas Libanesas (LAF). Todas dirigidas a garantizar el cumplimiento de la resolución 1701 de Naciones Unidas y evitar que se llegue a situaciones que puedan conducir a una escalada de tensión entre las partes.

El contingente español que llegó a contar con un máximo de 1.100 militares, se mantiene desde 2012 entre 600 y 700. A día de hoy, hay alrededor de 650 militares desplegados. Desde el inicio de la misión, han fallecido en Líbano 15 militares españoles.