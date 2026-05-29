Al final la desclasificación de secretos sobre ovnis de Trump solo era otro meme racista

De los creadores de otras 'estrategias' comunicativas como vender la propaganda de la guerra estadounidense-israelí contra Irán con guiños a vídeo juegos, ha llegado un nuevo alarde de la utilización de uno de los temas de moda para difundir un mensaje muy distinto. La misma Administración Trump que se subió a la ola de la ufología, en un momento de máxima presión por el 'caso Epstein' y una parca desclasificación de documentos que caló con un bluf entre las propias filas del movimiento MAGA, ha tirado de alienígenas para una nueva demostración de racismo al más alto nivel institucional.

La Casa Blanca acaba de estrenar una página web que ha sido anunciada con una cabecera digna de una promoción de los '90 de la serie Expediente X, pero que se va desplegando como las presentaciones iniciales de las películas de Star Wars. "Durante 60 años, el Gobierno estadounidense ha guardado un secreto celosamente. Los extraterrestres han estado caminando entre nosotros, viviendo en nuestros barrios e interactuando con nosotros en nuestra vida diaria", reza un mensaje en letras verdes que evocan a la tipografía y software de las primeras computadoras, al acceder al sitio: https://www.whitehouse.gov/aliens/.

No se queda ahí, la advertencia continúa indicando que esos "extraterrestres" que llevan más de medio siglo entre ellos "han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado una vida humana aparentemente normal". Y sentencia que estos cuentan con "una sola excepción: no pertenecen a este mundo". No, no tiene nada que ver con la reciente desclasificación de documentos sobre fenómenos relacionados con los ovnis. Y, de hecho, tampoco tiene mucho sentido. La web alberga datos sobre el número de deportaciones de migrantes, sacando pecho de que quienes realizan esas "abducciones" son los agentes del ICE —los servicios de Inmigración—. Entonces, ¿quiénes son realmente los extraterrestres?

"Si has presenciado una abducción extraterrestre, no te alarmes. El extraterrestre está en buenas manos"

En dicha página web, se incluyen las cifras de deportaciones de migrantes, por parte del ICE bajo las órdenes de la segunda Administración Trump. Incluso cuenta con un mapa interactivo que también evoca a una de esas imágenes de películas en las que muestran la expansión de una pandemia, con tonos rojizos. Habla de 3.130.000 millones de "encuentros", en referencia a las detenciones en el marco de auténticas cacerías en colegios, iglesias, centros de trabajo... etc.

Pero la web no es meramente informativa —o propagandística—, también invita al ciudadano estadounidense a denunciar a migrantes comunicándose con el ICE. E incluso ironizan sobre aquellos que ven una estrategia racista y contraria a los derechos humanos en esta política de acoso total a los migrantes —la misma que afecta en su rutina diaria incluso a aquellos que son estadounidenses o tienen regularizada su situación—.

Texto de la web racista que ironiza con la deportación de migrantes como si fuesen alienígenas. The White House / (https://www.whitehouse.gov/aliens/)

"Si has presenciado una abducción extraterrestre, no te alarmes. El extraterrestre está en buenas manos", defiende la Administración Trump, para asegurar con que "nos encargaremos de ello y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen". Cabe recordar que ciudadanos estadounidenses han sido deportados del país, a pesar de contar con papeles, o se han registrado desapariciones y posteriores hallazgos de víctimas mortales que fueron detenidos por el ICE.

Cabe señalar que la Casa Blanca deja un mensaje final, lógicamente, explicando que no se refieren a seres vivos de otro planeta. "No eran pequeños hombres verdes", recoge la web, matizando que "estos 'aliens' son los millones de ilegales que invadieron nuestro país al amparo de la oscuridad". En esa misma justificación, se esgrime que "el presidente Trump fue el primero en denunciar el peligro real que los extraterrestres representan para cada familia estadounidense, cada comunidad y el futuro de nuestra nación".