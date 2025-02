Un estudiante activa las alarmas cuando quiere visitar esta central nuclear europea y destapan su conexión con Rusia

"Por motivos de seguridad y como consecuencia del contexto mundial, no puedes asistir a la excusión porque naciste en Rusia. Esta es una norma estricta y no se puede cambiar". Cuando Anastasia accedió a la plataforma Wilma, el sistema de comunicación que usan los estudiantes, profesores y padres en Finlandia, no daba crédito a lo que estaba viendo. Su hijo Dima no podría ir con sus compañeros de clase a la visita que había preparado el instituto Kulosaaren a la central nuclear de Olkiluoto porque su nacionalidad es rusa.

"Es absurdo. ¿Quién se cree que un niño puede ser espía? ¿Cómo puede ser responsable de la situación mundial? Esto es racista, irracional e ilegal", denuncia la madre de Dima en el portal finlandés Yla, donde explica que su hijo tiene la nacionalidad finlandesa.

La directora del instituto Kulosaaren, Minnariitta Raitio, ha explicado a Yle Novosti que los alumnos debían completar un formulario con sus datos antes de la excursión. "Olkiluoto revisó la información y decidió quién podía ir", señaló. En la central nuclear confirmaron que las restricciones afectan a ciudadanos con pasaporte ruso o bielorruso. "Nuestro análisis de riesgos y la cooperación con autoridades han llevado a esta decisión", explicó Johanna Aho, responsable de comunicación de la planta. "Pueden visitar el centro de información, pero no la instalación nuclear", señala la responsable del centro.

La Policía de Seguridad finlandesa (Supo) ha asegurado que no ha impuesto restricciones a personas con doble nacionalidad en infraestructuras clave. "Cada entidad decide sus propios protocolos de seguridad. La legislación no impide estas visitas", ha señalado su portavoz, Irene Zidan.

Desde la Oficina del Defensor de la Igualdad ha recomendado a la familia que los contactaran para evaluar si la medida vulnera la ley. "Cualquier diferenciación debe tener un objetivo legítimo y ser proporcional. De lo contrario, puede ser discriminación", señaló el experto Matti Jutila.