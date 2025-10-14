Un hombre tira 5.000 euros por la ventana para pagar la droga y cae en manos inesperadas: se abre una investigación

Una operación de vigilancia en la ciudad francesa de Lyon concluyó con la detención de al menos dos personas después de que los agentes de policía presenciaran una escena poco común: el lanzamiento de 5.000 euros por la ventana que fueron a parar a sus manos.

Alrededor de las 20:00 del pasado miércoles policías vestidos de civil de la brigada anticrimen decidieron seguir a un vehículo sospechoso en el que viajaban dos mujeres, según ha explicado el medio francés Midi Libre. Ambas eran sospechosas de formar parte de una red de narcotráfico que opera mediante reparto a domicilio.

Al llegar a la zona del distrito 3 de la ciudad, las dos sospechosas se detuvieron al pie de un edificio residencial. Fue entonces cuando un hombre lanzó un paquete extraño desde la ventana de un apartamento. Este resultó contener un fajo de billetes, que acabó llegando a manos de la policía.

Los agentes detuvieron a la pareja de inmediato e interceptaron el paquete, que contenía 5.000 euros. Al registrar el vehículo de las dos mujeres también encontraron una gran suma de efectivo.

Tras esto, los policías se dirigieron a registrar la vivienda desde la que se realizó el lanzamiento del dinero, donde hallaron 1.200 euros y "es posible", que se realizara una tercera detención, aunque los medios franceses no lo precisan. La fiscalía de Lyon ha abierto una investigación para comprender el origen de estos fondos, con sospechas de blanqueo de dinero.