Un pequeño país tiene tal poder militar que tuvieron que secar 8.000 hectáreas de mar para que cupiera su ejército

Singapur, una ciudad-estado de apenas 700 kilómetros cuadrados, ha vuelto a desafiar los límites de la geografía. El país ha construido su primer pólder, una enorme superficie ganada al mar que le permitirá seguir expandiendo su territorio. La obra, que abarca unas 800 hectáreas —el equivalente a 8.000 campos de fútbol—, es parte de una estrategia que combina ingeniería avanzada, adaptación climática y necesidades militares.

El proyecto se sitúa junto a la isla de Pulau Tekong, en el noreste del país, y consiste en una cuenca rodeada por diques y mantenida seca mediante bombas. Su punto más profundo está más de un metro por debajo del nivel del mar. Los trabajos comenzaron en 2016 y ya han concluido el secado del terreno. A diferencia del relleno tradicional —que consiste en verter arena o tierra sobre el mar—, el sistema del pólder bombea el agua y reduce a la mitad los costes.

Inspirados por la experiencia de los Países Bajos, donde gran parte del territorio se mantiene bajo el nivel del mar, los ingenieros singapurenses apostaron por este método para ahorrar recursos y ganar espacio frente a la constante presión del crecimiento urbano. Desde la independencia, Singapur ha ampliado su territorio en más de 130 kilómetros cuadrados, pero la falta de suelo sigue siendo uno de sus mayores desafíos.

El nuevo terreno no se destinará a viviendas ni a parques, sino al ejército. Pulau Tekong, la segunda isla más grande del país, está bajo control militar y acoge los principales centros de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Singapur. Con el nuevo pólder, parte de los terrenos actualmente ocupados por el ejército en la isla principal podrán liberarse para uso civil.

Detrás de esta decisión hay una paradoja singular: uno de los países más pequeños del planeta posee unas fuerzas armadas desproporcionadamente poderosas. Con unos 50.000 soldados activos y 250.000 reservistas, Singapur cuenta con más tanques por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. Su flota terrestre incluye más de 170 tanques Leopard 2SG —una cifra similar a la británica— y más de 3.000 vehículos blindados.

La fuerza aérea tampoco se queda atrás: opera un centenar de cazas F-15 y F-16 estadounidenses y ha encargado 20 F-35, además de 150 aeronaves adicionales entre helicópteros y aviones de apoyo. En conjunto, Singapur dispone de cuatro bases aéreas activas y entrena regularmente en otros países, como Taiwán, por falta de espacio.

En una nación donde cada metro cuadrado cuenta, incluso el mar ha tenido que ceder terreno a las necesidades estratégicas. Con este nuevo pólder, Singapur demuestra que su poderío militar no se mide por la extensión del territorio, sino por su capacidad para moldearlo.