La economía rusa está perdiendo liquidez debido a la fuga de capitales que ha provocado la pérdida de 247.000 millones de euros del país, según ha publicado el Daily Express. Además, Moscú también se ha visto afectada por la caída de las exportaciones de petróleo, gas y automóviles a China, según Kyrylo Shevchenko, director del Banco Nacional de Ucrania.

"Rusia está perdiendo dinero: ¡281.000 millones de dólares (247.000 millones de euros) en capitales que han huido desde 2022! 138.000 millones de dólares (121.000 millones de euros) en el primer año, 80.000 millones de dólares (70.200 millones de euros) en 2023 y 63.000 millones de dólares (55.300 millones de euros) el año pasado. Incluso China dice nyet a las plantas de petróleo, gas y automóviles", escribió en una publicación en X.

La economía rusa está sintiendo el impacto de las sanciones occidentales impuestas después de que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenara la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Al comienzo de la guerra la economía de Moscú sorprendió a muchos con su resiliencia ante las sanciones, pero ahora la inflación y la fuga de capitales se encuentran entre los principales desafíos que enfrenta el Kremlin, según remarca el periódico británico.

Para eludir las sanciones, las empresas rusas transfirieron capital fuera de Rusia y hacia terceros países. Sin embargo, estas han obligado a China a reducir sus importaciones procedentes de Rusia. En marzo, la agencia de noticias Reuters informó que las petroleras estatales chinas estaban "evitando" el petróleo ruso.

Pekín también ha ordenado a las empresas locales que no inviertan en el sector de petróleo y gas de Rusia y se ha negado a invertir en el proyecto Power of Siberia 2. El Moscow Times informó que también se ha advertido a la industria automotriz de que no construya fábricas en Rusia.

