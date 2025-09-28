Una madre de Reino Unido se muda a Murcia con sus hijos y alaba el precio de las facturas de luz: "No es nada"

El medio del Reino Unido Mirror ha publicado un artículo, titulado 'Una madre se muda con su familia a la montaña y nota un cambio drástico en el coste de las facturas', donde cuenta la historia de una británica que se ha mudado a la ciudad española recientemente y que destaca lo baratas que son las facturas de la luz en Murcia.

"Si bien el sol y el nuevo estilo de vida les han sentado de maravilla, Jodie también reveló que ya no se estresan por las facturas de la luz", afirman desde el medio, que añade un TikTok de la protagonista donde comparte cuánto paga mensualmente por las facturas energéticas del hogar.

Y es que, tal y como muestra la británica en la publicación de la red social, hay meses que ha pagado tan solo 37€ mientras que hay otras veces que la factura asciende algo más (aunque para ella no es "nada"), hasta alcanzar los 55€.

"Nuestra casa funciona con una bombona de gas", afirma Jodie. "Al principio me pareció muy raro, pero en realidad es bastante normal en España. Y una bombona de gas cuesta unos 16€", agrega la misma que asegura que cada bombona le puede llegar a durar hasta tres meses. "Así que, repito, no es mucho. Conozco gente que paga literalmente al mes lo mismo que yo al año", sentencia.

"¡60 euros al mes! Gastábamos 40 libras a la semana en una casa de cuatro habitaciones en Inglaterra", exclamó un británico sorprendido. Sin embargo, a pesar del relato de la mujer, otros usuarios no han tardado en responder a la publicación contradiciendo sus datos y afirmando que sus facturas son más elevadas.

"Vivo en Málaga, mi electricidad cuesta alrededor de 180€ al mes, el agua durante los últimos tres meses fue de 1260€ y usamos bombonas de gas por 200€ para tres, así que no es más barato que en el Reino Unido", respondió uno. "Supongo que depende de en qué parte del Reino Unido esté, igual que en qué parte de España, ya que Málaga es más donde yo vivo. Todo es relativo", contestó la mujer.