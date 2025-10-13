Una pareja vive durante años en una zona remota usando la electricidad del ayuntamiento y la justicia no tiene miramientos con ellos

Una pareja que había vivido en Suecia decidió mudarse en 2019 hasta un pequeño pueblo de la región finlandea de Savonia del Norte. En 2020 se enteraron de que una casa deshabitada en una zona aislada se encontraba la venta y la adquirieron. Al comienzo todo fue bien, pero ahora la justicia les ha dado un toque de atención.

Cuando se mudaron la casa contaba con calefacción básica y electricidad. Sin embargo, la propiedad solo contaba con una conexión eléctrica a nombre del municipio, cuya electricidad se utilizaba para una bomba de aguas residuales que bombeaba las aguas residuales de cuatro viviendas de la zona a la red. Pero esta conexión eléctrica también proporcionaba la energía necesaria a la casa adosada, según ha infomrado el medio Ilta-Sanomat.

A finales de 2023 les llegó la sorpresa. El municipio esaba planificando la externalización del vaciado de la estación de bombeo de aguas residuales cuando se percató de que los residentes del edificio no contaban con conexión eléctrica propia. El municipio estimó que entre 2021 y 2023 la bomba de aguas residuales había representado poco menos de 12.000 kilovatios hora del consumo de la conexión eléctrica. Sin embargo, el total era de casi 145.000 kilovatios hora.

De esta forma, el municipio calculó que la pareja había recibido casi 133.000 kilovatios hora de electricidad gratuita, lo que suponía un beneficio de 20.760 euros, que comenzó a cobrar de forma inmediata. Sin embargo, la mujer contaba con unos ingresos bajo y se negó a pagar la deuda, por lo que la disputa acabó en los juzgados.

El tribunal de distrito falló finalmente a favor del municipio. La sentencia estableció que la mujer había obtenido una ventaja injustificada, ya que había dependido de la electricidad municipal durante tres años. "Si bien el extracto del registro de ingresos presentado por la mujer como prueba demostraba que sus ingresos provenían de diversas prestaciones sociales, no se podía concluir, por esta única razón, que las facturas de electricidad se hubieran pagado como asistencia social", señaló el medio finlandés.