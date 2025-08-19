Unos papeles olvidados en una fotocopiadora destapan detalles de la reunión entre Trump y "Mr. President POO-tihn"

Trump y Putin, tras su reunión en Alaska el viernes 15 de agosto de 2025.

Anchorage, en Alaska, fue testigo este 15 de agosto de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin con vistas a avanzar hacia una posible paz en Ucrania. Los mandatarios parecieron compartir cordialidad, pero se marcharon de allí sin un acuerdo ni avances significativos bajo el brazo.

NPR, el organismo de radiodifusión pública estadounidense, tuvo acceso a unos papeles con el membrete del Departamento de Estado de Estados Unidos que se habían quedado olvidados en una fotocopiadora de un hotel en Alaska cercano a la Base Elmendorf-Richardson y que desvelaban supuestos detalles de esa cumbre bilateral no conocidos hasta ahora.

Son en total ocho páginas, con datos tan variopintos como el menú que al parecer iban a haber degustado, horarios de las reuniones o "números de teléfono de empleados del gobierno estadounidense".

Entre otros detalles, según esa documentación, estaba marcado que Trump le entregara un obsequio a Putin: una figura decorativa para el escritorio de un águila calva estadounidense.

Otro punto llamativo es que "la lista incluía la pronunciación fonética de todos los nombres rusos que se esperaban en la cumbre, incluyendo 'Mr. President POO-tihn".

Según recoge The Hill, la Casa Blanca ha quitado importancia a la publicación de estos documentos. "Es hilarante que NPR publique un menú de almuerzo de varias páginas y lo califique como una 'brecha de seguridad", afirmó la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Anna Kelly.