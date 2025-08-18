Una experta en comunicación no verbal ve el recibimiento de Trump a Zelenski, se acuerda de cómo saludó a Putin y ve algo que marca la diferencia

Tras el dantesco encuentro de febrero entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el de Estados Unidos, Donald Trump, no podía haber más expectación acerca de la nueva reunión entre ambos de este lunes en la Casa Blanca, y más aún después de que el viernes el mandatario estadounidense se reuniera, aunque sin llegar a acuerdos, con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

La experta en estética política y comunicación no verbal Patrycia Centeno ha analizado en un hilo en su cuenta de X (Twitter) los detalles de la visita del líder ucraniano. Lo primero en lo que ha reparado es en el abismo de lo que los gestos de Trump sugieren en el saludo a uno y a otro.

"Trump recibió a Putin con aplausos y pleitesía (pasa, esta es tu casa)", escribe Centeno junto a esa instantánea del norteamericano dando la bienvenida a Putin en el aeródromo.

"A Zelensky lo toma por la nuca. Un gesto paternal/jerárquico = si deseas mi protección, harás lo que yo te diga", remarca la especialista.

Centeno subraya lo que expresa, a su juicio, el rostro de Zelenski en ese momento: "El ucraniano baja la cabeza y aprieta la boca = reprime/frustra".

Como señala en otra publicación del hilo, el ucraniano no sólo ha adaptado su look "para agradar a Trump" -recordemos que en febrero un periodista le afeó que no llevara traje-, sino que "también ha optado por emular el lenguaje corporal de Trump" en los momentos que han estado sentados en el despacho. "La técnica del espejo es muy útil para que tu adversario se vea reflejado en ti (misma postura) y se relaje", explica.