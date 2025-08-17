Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump en la Casa Blanca

Ursula von der Leyen saluda a Volodimir Zelenski, el 20 de septiembre de 2024, durante una visita de la presidenta de la CE a Kiev.

La reunión entre el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski y el estadounidense, Donald Trump, que tendrá lugar este lunes en la Casa Blanca, contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen y "otros líderes europeos".

Así lo ha anunciado la máxima autoridad de la política económica europea a través de un mensaje en redes sociales. "Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen, que también añadió que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".

Von der Leyen y Zelenski participarán este domingo desde Bruselas en la reunión por videoconferencia de los países aliados de Ucrania, unidos en la denominada Coalición de Voluntarios o Coalición de los Dispuestos, antes de su viaje a la Washington.

Macron y Merz, entre los "líderes europeos"

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz,, serán dos de los mandatarios europeos que viajarán a Washington para acompañar al jefe de Estado ucraniano, Volodímir Zelenski, informaron fuentes del Elíseo este domingo.

"El presidente de la República viajará mañana a Washington junto con el presidente Zelenski y varios líderes europeos para continuar la labor de coordinación entre Europa y Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar una paz justa y duradera que preserve los intereses vitales de Ucrania y la seguridad de Europa", indicaron las fuentes.

--Noticia de última hora. En ampliación--