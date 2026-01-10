Vuelve el dron 'invisible' de 15 millones: Rusia reactiva el Okhotnik, pero no se atreve a acercarlo a Ucrania

Restos de drones usados por Rusia en su invasión de Ucrania en la exposición "Evidence of Crimes", en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en marzo pasado.

El Okhotnik volverá a intentarlo en el frente de la guerra en Ucrania. Según el diario Euromaidan Press, más de un año después de que el dron furtivo se desviase de su curso en un ataque, Rusia sigue intentando que su innovadora pieza armamentística funcione. La perdida supuso un varapalo para el ejército del Kremlin.

Tal y como informa el medio de comunicación, el equipo de análisis AviVector, mientras examinaba imágenes satelitales, localizó el dron a reacción de 65 pies de envergadura en el 929º Centro Estatal de Pruebas de Vuelo, al sureste de Moscú. Esto se repitió hasta en tres ocasiones en solo un año: el 22 de abril, 27 de agosto y 14 de octubre.

"Está claro que las pruebas continúan mientras Rusia intenta mantenerse al ritmo de los últimos drones estadounidenses y chinos", reza la publicación. Mientras tanto, los vehículos no tripulados siguen siendo protagonistas en el frente de la guerra, incluyendo pequeños drones de vista en primera persona y drones de ataque unidireccionales.

En cuanto a las características de Okhotnik:

Son tan grandes como aviones de combate tripulados.

Tienen cargas pesadas y suficiente alcance para atacar territorio enemigo.

En contraste con los drones ucranianos, son caros. Cada uno de ellos tiene un valor de decenas de millones de dólares.

Un importante revés

Por este motivo, Estados Unidos y China se mueven "rápidamente" para desplegar sus propios drones de caza de alto rendimiento. No obstante, Rusia sufrió un importante revés el pasado 5 de octubre de 2024. Fue entonces, cuando uno de los dos únicos prototipos del poderoso vehículo no tripulado fue capturado por las fuerzas ucranianas.

"Quizá el dron falló. Quizá la interferencia electrónica ucraniana interferió con el sistema de navegación del Okhotnik o con su enlace de radio con sus operadores en tierra. En cualquier caso, el dron volaba a cientos de kilómetros por hora hacia territorio controlado por Ucrania", se explica en el periódico. Finalmente, un caza furtivo tripulado Sukhoi Su-57, persiguió al Okhotnik y lo derribó.

Posteriormente, y según la información consultada por el medio de comunicación, Rusia atacó el lugar del accidente con un misil balístico Iskander para destruir pruebas, pero las fuerzas ucranianas ya habían recuperado los restos. De hecho, han resultado "valiosos" para el ejército de Kiev.