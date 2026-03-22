Ainhoa Aguirregoitia, ingeniera de menús: "El pimentón llegó a España para sustituir a la pimienta, que era solo para ricos"

El pimentón es uno de esos ingredientes que todos tenemos en la despensa, pero al que pocas veces le prestamos atención. Ese polvo rojo que pinta de color los guisos y sofritos guarda en realidad una fuerza y un sabor capaces de transformar cualquier plato sencillo en una receta memorable. Más que un simple toque de color, el pimentón es sabor, memoria y tradición en cada cucharada.

Quien mejor sabe transmitir esta pasión por el pimentón es Ainhoa Aguirregoitia, ingeniera de menús y experta en cocina española. Desde su experiencia, no hay plato humilde que no pueda ganar personalidad con una pizca bien medida de este condimento, y tampoco receta sofisticada que no se beneficie de su aroma y color. “Si vas a poner algo en un plato, que se note”, dice Ainhoa, recordando que el pimentón aporta sabor y carácter.

En una conversación en la Cadena SER, la especialista defendió que este condimento tiene detrás una historia gastronómica y cultural mucho más profunda de lo que parece. “El pimentón llegó a España para sustituir a la pimienta, que era solo para ricos”, asegura al subrayar cómo este ingrediente terminó integrándose en la cocina cotidiana. Ainhoa también resalta su versatilidad y su capacidad de adaptarse a distintas recetas y técnicas.

Pimentón Getty Images

Mucho más que color

La experta destacó además que en España no existe un solo pimentón, sino varias formas de entenderlo que ponen en valor una rica diversidad regional. Frente al perfil ahumado y potente del pimentón de La Vera, secado tradicionalmente con leña, el de Murcia ofrece una versión dulce, brillante y sin ahumado, mientras que en Mallorca se elabora el pebre bord, con sus propias características.

Ainhoa también recordó que el uso del pimentón va mucho más allá de “dar color”. En su opinión, este ingrediente redondea sofritos, perfuma legumbres y da carácter a embutidos tan populares como el chorizo, la sobrasada o la chistorra. Además, subraya que su presencia en la cocina cotidiana refleja la riqueza y diversidad de las tradiciones regionales, convirtiéndolo en un verdadero hilo conductor de la gastronomía española.

La entrevista sirvió también para comparar el papel del pimentón en otras cocinas del mundo, como la húngara, donde la paprika se convierte en protagonista absoluta de platos como el goulash; o la china, donde el universo de chiles y pimientos molidos amplía todavía más las posibilidades de este tipo de condimento. Pero sea cual sea la receta o el país, el pimentón sigue siendo, como recuerda Ainhoa, un ingrediente capaz de dar identidad y carácter a cualquier plato.