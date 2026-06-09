El papa León XIV regala unos rosarios bendecidos a la familia del rey y la petición que le hace la infanta Cristina no se ve venir

El encuentro de León XIV con la reina Sofía, las infantas Cristina y Elena y tres de sus hijos.

Las imágenes alrededor de la visita del papa León XIV a España no cesan. El pontífice, que ha estado desde el pasado viernes en Madrid y que ahora viajará a Barcelona y después las Islas Canarias, ha regalado momentos para la posteridad dentro de un viaje histórico.

Este lunes, antes del acto que estaba previsto en la catedral de la Almudena, León XIV recibió a la reina Sofía en la sede de la Nunciatura, donde se aloja durante su estancia en Madrid y donde por la mañana ya había recibido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Al encuentro con el pontífice también acudieron junto a Sofía sus dos hijas, las infantas Elena y Cristina, y tres de sus nietos, Victoria Federica y Miguel y Pablo Urdangarín.

Al final de esa breve visita, donde pudieron charlar y conocer al representante de Jesús en la Tierra, la familia del rey recibió como regalos por parte de León XIV unos rosarios bendecidos.

La emoción del momento abordó a Sofía y también a Victoria Federica, mientras que por su parte fue Cristina la que dejó un momento curioso, ya que le pidió al pontífice si le podía entregar tres ejemplares más.

Los últimos pasos del papa en Madrid

Tras esa breve visita, la reina Sofía también asistió a la oración y al homenaje a la Virgen en la Catedral de la Almudena, después de que el fin de semana hayan sido el rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía las que hayan ejercido de anfitriones del pontífice en el Palacio Real de Madrid y en la misa que ofreció en la Plaza de Cibeles.

Desde la catedral de la Almudena, León XIV hizo su último recorrido en papamóvil por las calles de Madrid, antes de trasladarse en coche cerrado hasta el estadio Santiago Bernabéu, donde celebra un acto con la comunidad diocesana.