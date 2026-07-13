Marius Borg Høiby cambiará la cárcel por la residencia de Haakon y Mette-Marit y una pulsera telemática: "No quiero volver a pasar por un juicio"

Marius Borg Høiby, de camino a una reunión con sus abogados poco antes de su ingreso en prisión

Las buenas noticias se acumulan para Marius Borg Høiby. Pese a la sentencia condenatoria de 34 delitos que le han supuesto 4 años de prisión, puede respirar tranquilo porque, por un lado, su madre ha recibido un trasplante de pulmón y se está recuperando, y, por otro, va a dejar la cárcel al menos durante cuatro semanas.

Este lunes 13 de junio, el Tribunal de Distrito de Oslo ha dictaminado que Høiby puede proseguir con la prisión preventiva desde casa y con una pulsera telemática en el tobillo rastreando sus movimientos. Eso sí, NRK añade que la fiscalía, que siempre ha defendido que el acusado debe permanecer entre rejas, ha apelado la decisión judicial.

Las palabras de Marius en la vista judicial

Høiby acepta el fallo y cree que el riesgo de reincidencia ya no existe, algo con lo que la policía no está de acuerdo teniendo en cuenta que en su larga lista de delitos se encontraban una serie de quebrantamientos de la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja, la conocida como mujer Frogner.

"Creo que el riesgo de recurrencia es prácticamente inexistente. Tanto la mujer Frogner como yo hemos pasado página", declaró el hijo de Mette-Marit de Noruega cuando hizo su aparición en la sala 250 del Tribunal de Oslo, donde el citado medio destaca que llegó con una camisa blanca y la piel bronceada. Parece que ha aprovechado los momentos al aire libre en la cárcel a la que fue trasladado para tomar el sol.

Marius Borg Høiby en un acto deportivo cerca de Skaugum Marius Gulliksrud

"No es que esté de acuerdo con todo el veredicto, sino que no quiero tener más contacto con ella. No quiero volver a pasar por un juicio", añadió Marius Borg, que al ser preguntado por si fuera ella, la mujer Frogner, la que se pusiera en contacto con él, esto es lo que haría: "Si un día aparece en mi puerta, tendré que llamar a la policía. No quiero tener ningún contacto con ella".

En la vista también se habló de la princesa heredera, cuya delicada salud fue uno de los argumentos para poder salir de la cárcel. "Es un proceso largo e increíblemente difícil. Toda mi familia está en casa y participa en la rehabilitación, están apoyando a mi madre. Estar al margen es increíblemente duro".

Se queda en la residencia de Haakon y Mette-Marit

Así, Marius Borg Høiby va a poder abandonar la prisión de Ila, centro penitenciario de alta seguridad situado en Bærum, cerca de Oslo, y regresará a Skaugum, la residencia del príncipe heredero y por tanto su hogar familiar. Antes de entrar en la cárcel en febrero de 2026, cuando ingresó en prisión preventiva en la víspera del juicio por el riesgo de reincidencia, residía en una casa situada en los terrenos de Skaugum.

Mette-Marit de Noruega y su hijo Marius Borg Høiby en un acto público Marius Gulliksrud

Ahora volverá allí durante un mes y podrá estar cerca de su madre, pero también junto a su padrastro, el príncipe Haakon, y sus medios hermanos Ingrid Alexandra y Sverre Magnus de Noruega.

Será vigilado con una pulsera telemática que controlará sus movimientos en todo momento, y, si su apelación fracasa y la sentencia se hace efectiva, tendrá que volver a la cárcel para cumplir los cuatro años -descontando lo que ya ha estado preso-, a los que fue sentenciado por sus delitos, entre los que destacan dos violaciones.