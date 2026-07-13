Identificados seis de los fallecidos en el incendio de Los Gallardos: un español y cinco extranjeros

Varios vehículos calcinados junto al restaurante Anita en Los Gallardos, Almería donde parece ser se produjo el inicio del incendio.

La Sección Civil y de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Vera (Almería) ha recibido las identificaciones de seis de las personas que fallecieron en el incendio de Los Gallardos (Almería), que ha dejado un total de 13 muertos, entre quienes figuran cinco ciudadanos extranjeros y un español.

En concreto, según han confirmado a Europa Press fuentes de la investigación, entre los identificados se encuentran una mujer de Francia, un hombre y una mujer de Reino Unido, un varón de Bélgica, y una mujer de Estados Unidos que estaba casada con un varón español, también fallecido.

Además de estos tres hombres y tres mujeres, el órgano judicial ha recibido también los datos de un séptimo fallecido cuya identificación precisa de nuevos análisis para confirmar su plena identificación, lo que se prevé pueda efectuarse durante la tarde de este lunes. Además, está previsto poder comunicar en las próximas horas otras tres identidades.

El fuego podría quedar controlado este lunes

Pedro Sánchez, acompañado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), visita el Puesto de Mando Avanzado de Turre (Almería) EFE

El incendio de Los Gallardos (Almería), el más grave de cuantos permanecen activos en España, podría quedar controlado este lunes si las circunstancias meteorológicas son las previstas, después de que la pasada noche su superficie no creciese y la actividad del fuego fuera escasa.

Este fuego mortal ha arrasado 7.000 hectáreas en el Levante almeriense, zona que ha recibido la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente andaluz, Juanma Moreno, quienes han destacado la colaboración entre administraciones en los trabajos de extinción.

Sánchez ha planteado de nuevo la firma de un gran pacto nacional contra la emergencia climática y ha prometido fondos para los afectados por el incendio. El acuerdo, ha abundado, debe servir para reaccionar cuando se producen las emergencias, pero también para prevenirlas. "La emergencia climática mata y tenemos que estar a la altura", ha dicho.

Moreno ha coincidido en que la coordinación "es el camino correcto" y ha asegurado que si no hay "ningún cambio" en la situación meteorológica el fuego de Los Gallardos podría quedar controlado a lo largo del día. Ya está, ha dicho, en una "situación operativa cero".

El presidente andaluz ha advertido: "Aquí el cambio climático está afectando de manera muy importante y lo estamos viendo en un desorden climático con situaciones que son prácticamente desconocidas, muy excepcionales y cada vez más explosivas".

Su Gobierno ya había informado a primera de que no había habido crecimiento del incendio y la actividad del fuego era muy escasa. Las condiciones favorables de la madrugada, con vientos inferiores a los 10 km/h y un progresivo aumento de la humedad relativa hasta el 82 %, habían permitido continuar con los trabajos de consolidación y liquidación de puntos calientes.