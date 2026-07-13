Más de 130 organizaciones piden el veto a Israel en el Campeonato de Europa de Escalada que se celebrará en Catalunya

Más de 130 organizaciones, entre las que están la coalición de movimientos sociales catalana Prou Complicitat amb Israel, Climbers for Palestine, la Global Sumud Flotilla o la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), han pedido que Israel sea excluido del Campeonato de Europa de Escalada que tiene previsto celebrarse esta semana, del 18 al 19 de julio, en el circuito de Montmeló, en Catalunya. "Decimos no al deporte como una herramienta para normalizar la ocupación ilegal y el genocidio de Israel en Palestina", apuntan los diferentes colectivos en un comunicado.

El campeonato, además, tendrá lugar muy pocos días antes de que se vote el veto de Israel, pero también Rusia y Bielorrusia, en una Asamblea General extraordinaria de la Federación Internacional de Escalada (World Climbing) que se celebrará el próximo 23 de julio. En realidad, en dicho encuentro las federaciones nacionales votarán "recomendar" al Comité Ejecutivo de la Organización la suspensión de estos países.

A la petición de exclusión se han sumado también los grupos políticos ERC, Comuns y la CUP, que hace unos días registraron en el Parlamento catalán una petición dirigida al Govern de Salvador Illa (PSC) en la que le instan a "no permitir" la participación de la Federación de Israel en el torneo, si bien sí aceptarían que los escaladores israelíes pudieran acudir siempre y cuando sea "a título individual".

Desde las organizaciones activistas contrarias al genocidio en Palestina no solo denuncian que Israel use el deporte para lavar su imagen, sino que el país robe vías de montaña palestinas y las venda como si fueran suyas. Según señalan desde Climbers for Palestine Spain, "la Asociación de Escalada de Israel participa activamente en la apertura y el equipamiento de zonas de escalada en territorios ocupados y la promoción del uso de dichas zonas por parte de colonos, cometiendo así actos que infringen los Convenios de Ginebra y que han sido declarados ilegales por la Corte Internacional de Justicia y numerosas organizaciones internacionales de derechos humanos".

La asociación de escaladores por Palestina denuncia también que la guía que Israel elabora para promocionar sus vías de montaña es un "plagio" de la guía de escalada palestina. "Además del plagio y la apropiación de tierras, ¿hasta qué punto deben ser depravados Israel, la ILCA (Asociación de Escalada de Israel), la IFSC (World Climbing) y la UIAA (Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo) para tener una guía que describe cómo relajarse en varios manantiales después de un día de escalada, a sabiendas de que la población local vive bajo un sistema de apartheid y no puede acceder a las paredes de escalada ni al agua circundante?", se preguntan.

Todas las plataformas mencionadas también pidieron el boicot a la participación israelí en el Campeonato del Mundo de escalada que se celebró en Alcobendas, Madrid, el pasado mes de mayo. Como escribió en El HuffPost Lidón Soriano, portavoz de la Plataforma para el Boicot deportivo a Israel, el objetivo no es ir "contra los israelíes como deportistas ni como personas, sino por lo que representan, aceptando, por tanto, su participación bajo bandera neutral, tal y como se ha hecho con deportistas rusos y bielorrusos".