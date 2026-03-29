Preguntan cómo vemos a Rosalía desde España y las respuestas dan para escribir un libro

¿Cómo se percibe Rosalía en España hoy en día? Esta es la pregunta que un usuario "de Asia Oriental" se ha atrevido a hacer en la red social Reddit. Él asegura que la ve como "una de las artistas más innovadoras de la cultura española". Pero por lo que ha visto en Internet, se pregunta por qué la percepción de la cantante en ocasiones puede ser "bastante crítica". Las respuestas, como de costumbre, han sido de lo más variopintas.

El autor del post confiesa que es un amante de la cantante catalana. "A través de su música, empecé a aprender sobre el flamenco como una forma de arte tradicional, e incluso me motivó a empezar a aprender español", reconoce. "En cierto modo, ella ha sido mi puerta de entrada a una apreciación mucho más profunda de la cultura española", explica, emocionado.

El cajón de la apropiación cultural

Uno de los comentarios que más interacción ha tenido con diferencia es el de un usuario que abre el cajón de la apropiación cultural. Dice que "no tiene sentido para los españoles". "Nuestra historia es de imperios sucesivos y el legado que han dejado en la configuración de lo que somos". Aún así, explica que "la percepción general es positiva". "Es una gran cantante".

Otra usuaria de la red social defiende que la apropiación cultural es parte de la cultura española. Y, por ello, pone ejemplos: "Toda la controversia alrededor de la feria de Madrilucía, el desdén general que mucha gente en Andalucía tiene por los 'tablaos flamencos' en lugares como Madrid o Barcelona, la pedantería extrema de algunos valencianos con respecto a la paella". A lo que otro le contesta: "La gente se queja, pero en su mayoría no quieren que otros dejen de hacer esas cosas".

"Una de las artistas españolas más grandes"

Muchos de los seguidores de la cantante se han pasado por la red social para defenderla a ella y también a su música. "Aquí la quieren un montón", dice una. "También hay mucho odio, pero ¿a quién le importa? Es una chavala con mucho talento y una de las artistas españolas más grandes".

"Es una artista genial y una cantante increíble. La vi cuando no era tan famosa durante la gira de su primer álbum y fue alucinante", comenta otro. "Hay un dicho en español que dice algo así: '1 idiota hace más ruido que 10 inteligentes', lo que significa que es más fácil oír a los haters que a los fans", opina otro.