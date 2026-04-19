Ana Luzón, técnica en nutrición, aclara cuántas veces hay que comer al día

¿Que cuántas veces hay que comer al día? La respuesta a esta pregunta puede resultarte un tanto inesperada: depende. ¿De qué depende? "De tu martes, de tu jueves… y de ti", adelanta la técnica superior en Nutrición y Dietética Ana Luzón. Y explica lo que hay detrás tanto "del mito de las cinco comidas al día y de la tiranía de las dos".

"Durante años nos dijeron que había que hacer 5 comidas al día para 'activar el metabolismo'", recuerda esta experta. "Después llegó el ayuno intermitente diciendo que cuanto menos comas, mejor. Ambos mensajes tienen algo en común: ponen la norma fuera de ti. Pero es que el metabolismo no funciona como una calculadora fija. Es un sistema dinámico y adaptativo. Se ajusta a tu gasto energético, a tu descanso, a tu nivel de estrés, a tu ciclo hormonal y a tu actividad física". Así que "el problema no es hacer 2, 3 o 5 comidas", sentencia Luzón, "el problema es creer que hay un número universal válido para todo el mundo y para todos los días".

Otro aspecto a tener en cuenta, añade esta técnica en dietética es que "tus necesidades cambian (aunque la cultura de dieta no lo admita)". "Uno de los mayores errores de la nutrición moderna ha sido asumir que todos los días necesitas lo mismo. Y no es así. El día que entrenas fuerza o tienes una jornada mentalmente intensa, tu demanda energética aumenta. El día que descansas o te mueves menos, probablemente no necesites la misma cantidad. Así que en fases del ciclo menstrual distintas, tu apetito puede cambiar. Y en etapas como perimenopausia o menopausia, la regulación del hambre también se modifica. Por eso, pretender comer igual todos los días es ignorar cómo funciona realmente el cuerpo", añade Luzón.

Esto lleva a un interrogante: ¿Entonces podemos comer cuando nos apetezca? Y esta especialista dice que en esta cuestión es donde suele haber confusión. "Escuchar hambre y saciedad es una habilidad, no un impulso caótico. Y se entrena. Ahora bien, el cuerpo funciona mejor con cierta previsibilidad. Tener horarios relativamente regulares ayuda a regular la secreción de grelina (hormona que estimula el hambre); favorecer una mejor señalización de leptina (relacionada con saciedad), y reducir la ansiedad anticipatoria", explica Ana Luzón.

Así que cuando el cerebro sabe que va a recibir comida de forma estable, "baja el estado de alerta y eso disminuye el impulso de compensar o descontrolarse", añade. "Por eso, en personas con Binge Eating Disorder, Bulimia Nervosa o una relación muy desorganizada con la comida, establecer cuatro o cinco ingestas estructuradas al día suele ser una estrategia terapéutica útil. No por metabolismo, sino por regulación nerviosa y seguridad".

Porque al final lo que realmente importa "no es cuántas veces comes, es que, a lo largo del día (y mejor aún, de la semana), cubras con tu alimentación las proteínas suficientes para preservar la masa muscular, tomes grasas de calidad, fibra micronutrientes, es decir, la energía suficiente para tu gasto real, porque la frecuencia es una herramienta, no un objetivo en sí misma", añade Luzón.

Así que, esta técnica en nutrición y dietética dice, en definitiva, que "la población general sin relación conflictiva con la comida, puede hacer tres comidas principales con posibilidad de uno o dos snacks ". Además, "comer dos veces al día no es necesariamente problemático, pero suele requerir comidas muy completas para evitar déficits", añade. "Pero comer cada dos horas rara vez aporta beneficios metabólicos reales", insiste. Porque, lo más importante es "que la estructura te dé estabilidad, no rigidez", concluye.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.