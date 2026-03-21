Rodrigo Arteaga, médico: "Cuando la exhalación es más larga que la inhalación, el corazón late más lento y los músculos se relajan"

El estrés te afecta a la hora de ser más impulsivo, distraído o reactivo. Por lo que reducir tu estrés no sólo te hará sentirte mejor, sino que te ayudará en muchos aspectos de tu vida. Así lo explica el médico Rodrigo Arteaga (@DocArteaga) en su cuenta de Instagram. Según resume este profesional, "el estrés no solo se siente en el pecho o en la cabeza. Se nota en lo que haces después".

"Cuando estás activado de más, interrumpes, respondes rápido sin pensar, comes sin hambre y revisas el teléfono sin darte cuenta. Tu atención se dispersa y tu margen de decisión se reduce, no es falta de disciplina, así funciona tu cuerpo", afirma este profesional.

Y es que el estrés es una respuesta física y psicológica natural del cuerpo ante desafíos, presiones o amenazas, ya sean reales o percibidas. Activa mecanismos de supervivencia que liberan hormonas como el cortisol y la adrenalina, preparando al organismo para la acción (bien luchar o bien huir), lo cual puede mejorar el enfoque a corto plazo, pero resultar dañino si se vuelve crónico.

¿La solución? "La respiración lenta y profunda cambia eso", explica Arteaga. Así que "la clave es exhalar durante más tiempo del que inhalas". ¿Cómo sucede esto? "Al alargar la exhalación, reduces la activación de tu sistema nervioso. El ritmo del corazón baja. La mente se ordena. Recuperas segundos valiosos antes de reaccionar. Y en esos segundos está tu capacidad de elegir", responde el médico.

Aunque añade que, aunque, "no podemos escapar por completo del estrés, la forma en que lo manejamos hace toda la diferencia". Y no necesitas una hora de meditación, asegura a continuación: "Lo que necesitas es un minuto consciente antes de contestar ese mensaje, antes de seguir discutiendo, antes de abandonar lo que estabas haciendo".

Este médico recomienda a todo el que se encuentre en esta situación que "haga la secuencia completa: cuatro segundos inhalando por la nariz; seis a ocho exhalando por la boca". A continuación, hay que repetirla un mínimo diez veces y, una vez hecho, es el momento de retomar tu tarea.

Otro aspecto sobre el que llama la atención el doctor Rodrigo Arteaga es que no debemos "subestimar el efecto acumulado". Y concluye con un mensaje muy esperanzador: "Diez respiraciones pueden cambiar el tono de tu día. Y muchas decisiones pequeñas, repetidas, cambian el rumbo de tu vida", resalta el médico.