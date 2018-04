5 pautas para llevar al trabajo un táper saludable

¿Sabías que llevarte el táper adecuado al trabajo podría incrementar tu rendimiento y motivación?

¿Sabías que lo que comes puedes afectar a tu nivel de estrés, tanto para aumentarlo como para reducirlo?

El próximo lunes 16 de abril organizo en Barcelona un taller de Tuppers Ricos y Saludables aprenderemos a elaborar táper sencillos, deliciosos y nutritivos en menos de 20 minutos. Te enseñaré trucos para poder disfrutar a diario de platos originales, llenos de energía y que te dejarán satisfecho durante horas.

Todos estamos siempre de allá para acá. Trabajando duro, atendiendo tantas obligaciones sociales y, al mismo tiempo, esperando encontrar tiempo para relajarnos. Y además de eso, también queremos estar en forma y saludables.

Estar sano y en forma no es una moda, si no un estilo de vida

He tenido la suerte de haber trabajado muchos años en restauración y de haber podido preparar mis propias comidas sabiendo exactamente qué comía.

Muchos de vosotros por el contrario, cuando tenéis que comer en vuestro puesto de trabajo soléis acudir a una de estas opciones:

- Ir al bar de al lado y pedir el menú del día o comer a la carta. Lo cual además del gran desembolso económico que supone, dependiendo del sitio al que vayáis, me temo que la calidad de la comida probablemente no sea muy saludable. En sitios donde los menús son muy baratos se suele deber a que los ingredientes no son de muy buena calidad, aceites vegetales refinados, mucha fritura y salsas para dar sabor, en lugar de usar ingredientes frescos y hechos al momento.

- Comer un bocadillo, lo cual hacerlo alguna vez no esta mal, el problema es cuando todos los días comes a base de bocadillos... Y si encima lo haces delante del ordenador o mientras estas haciendo tu trabajo pues seguramente que lo engullas sin apenas enterarte

¿No os ha pasado de comer delante del ordenador, ir a pegar un bocado y encontraros con que ya os lo habéis terminado? Y es que comer con el móvil delante, el ordenador o cualquier otra distracción no es nada recomendable, la misma comida no te alimenta de la misma forma y para nada te satisface igual.

Comer de táper es la mejor opción sin duda. Ya se, existen muchas excusas en nuestra cabeza que hace descartar esta opción, pero pensar en el dinero que os ahorraríais y el bien que haríais a vuestro cuerpo. Y es que no hay nada como una buena tartera cargada de deliciosas y nutritivas comidas que nos recarguen las pilas y nos den ese empujón para hacer nuestro trabajo más contentos y felices.

Aprender a cocinar sin recetas es el secreto para construir un hábito saludable duradero

De todos los que acudís a mí, me alegra saber que muchos sois de los de táper. Que dedica unos minutos el día anterior o la misma mañana a prepararse algo para comer. Y es que cocinar en casa y apostar por llevarte tu propio táper saludable, es la mejor forma de combatir la aparición de enfermedades y mejorar tu propia productividad, mejorando tus digestiones y reduciendo el estrés laboral.

De este grupo de previsores, sois muchos los que me preguntáis por alternativas a la típica ensalada de pasta, al filete rebozado o me pedís consejos porque no queréis liaros mucho tiempo preparando comidas apetitosas, que sobrevivan el transporte y se conserven bien.

¿Te has hecho alguna vez alguna de esas preguntas? Si es que sí, entonces no te puedes perder el taller de Tuppers Ricos y Saludables el próximo lunes 16 en Barcelona, tus táperes darán todo un giro, serán más motivadores, llamativos y nutritivos, convirtiéndote en ¡la envidia de toda la oficina!

Y es que no hay nada como estar preparado y planificado para conseguir estar en forma y mantenernos con energía y saludables!

Para los que no podéis asistir al taller, os dejo aquí 5 pautas con las que conseguiréis llevar una comida saludable al trabajo.

1. La planificación es clave

Lo mejor que puedes hacer es planificar tus comidas con anticipación. Prepáralo la noche anterior para que esté listo cuando salgas por la puerta y no tengas que luchar por la mañana con las sartenes y los cuchillos. Esto además te permitirá comer más variado pues al tener la planificación, no caes en la tentación de prepararte siempre lo mismo.

2. Ten siempre snacks saludables a mano

Estos te ayudarán a mantener estable el nivel de azúcar en la sangre, y evitarás esos cambios de humor o esos golpes de estrés que pueden darte por tener el estómago vacío. Opta por proteínas, que te ayudarán a mantenerse lleno. Algunas opciones pueden ser hummus y verduras cortadas en trozos, queso en tiras, crema de cacahuete (sin azúcares) y una pieza de fruta.

3. Cocina cereales y legumbres a lo grande

Cuando por la noche vayas a cocer arroz, quinoa, lentejas o garbanzos, siempre haz una o dos porciones de más. Estos cereales y legumbres son super versátiles, un día te puedes preparar unas lentejas estofadas y otro día puedes convertir esas lentejas en una hamburguesa vegetariana. El arroz te puede servir de acompañante a un pollo al curry y otro día te puedes preparar un salteado de arroz con gambas y verdurass

4. Asegúrate de incluir todos los macronutrientes

Es decir, que tu táper contenga proteína, carbohidratos complejos, grasas saludables y verdura, ¡mucha verdura! La proteína es esencial para mantenernos satisfechos por más tiempo y para una correcta actividad cognitiva; los hidratos que usemos mejor que sean integrales para que la fibra nos garantice un buen funcionamiento digestivo. Es común ver los táperes de las oficinas cargados de arroz o pasta blanca, un poquito de pollo y quizás alguna verdura, cuando esto pasa no estamos aportando a nuestro cuerpo con los nutrientes necesarios, nos sentiremos más hinchados y volveremos a tener hambre en seguida.

5. El material también es importante

Ya que estamos cuidando lo que ponemos en el táper, no podéis perder de vista el material con el que el propio táper está hecho. La mayoría de los de plástico contienen BPA, sustancia química cancerígena, por eso es mejor optar por táperes de cristal e incluso podemos encontrar en tiendas especializadas envoltorios de bocadillo reutilizables y ecológicos.

Síguenos también en el Facebook de HuffPost Blogs