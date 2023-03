Así afrontan los partidos la moción de Vox contra Sánchez: de la "calma" al "orgullo"

La moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se debatirá y votará en el Congreso este martes y miércoles. Estamos, pues, en capilla. El candidato es el economista y expolítico independiente Ramón Tamames, de 89 años, que de prosperar la moción se convertiría en el próximo presidente del Ejecutivo. Sin embargo, no hay posibilidades de que lo haga, puesto que la ultraderecha que lo avala no dispone de los apoyos parlamentarios necesarios para dar el vuelco.

Se trata de la la segunda moción de censura que impulsa Vox en lo que va de legislatura. La anterior, en octubre de 2020, fracasó y los 52 diputados de Vox se quedaron absolutamente solos en el Congreso. Esta vez, el PP de Alberto Núñez Feijóo no se opondrá, sino que se abstendrá. De las seis mociones que se han presentado en la reciente democracia, cuatro han sido en los últimos siete años y la única que ha prosperado ha sido la de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy en junio de 2018, que le llevó hasta La Moncloa.

Con estos mimbres llegan los partidos a la cita en el Congreso. Los hay que tratan de quitarle importancia, los que se enrocan en defenderla, los que anuncian ya sus líneas maestras de defensa y ataque en un proceso que, sea como sea la lucha, ya se sabe cómo va a acabar.

Abascal: "Es bueno y es necesario retratar a este Gobierno"

Para los impulsores de la moción, las horas previas vienen tranquilas. El presidente de Vox, Santiago Abascal, afronta tranquilo este día d, convencido de que hacen "lo correcto" y satisfecho de la candidatura de Tamames, con quien coincide en la urgencia de convocar elecciones, por más que esté quedando en evidencia las diferencias de criterio de la formación con el portavoz elegido. "Sea cual sea el resultado de la moción, es bueno y es necesario retratar a este Gobierno junto a sus socios", ha defendido Abascal en una entrevista en la Cope, en la que ha señalado que si la moción "perjudica un poco a Vox, da igual" porque están "cumpliendo con su obligación".

Ha insistido en que se trata de uno de los peores gobiernos de la historia de España que merece como ninguno otro ser censurado al estar sostenido por un grupo "peligroso comunista" (Unidas Podemos), por los "enemigos del orden constitucional" (ERC) y por los "herederos del terrorismo" (EH Bildu).

Esto es lo que "todos los españoles y toda Europa deben ver": la "cara" del actual presidente del Gobierno que, según Abascal, ha destruido también la "concordia" de la Transición, a la que tan vinculado está Tamames. Y ha restado importancia a que Sánchez utilice la moción para advertir de que PP y Vox "son lo mismo". "Es lo que lleva haciendo desde el principio", pese a que es "algo muy difícil de sostener", ha recalcado.

También ha negado que la moción vaya contra los populares al recordar que ofreció a su líder, Núñez Feijóo, encabezarla o proponer el candidato con la promesa de que Vox votaría a favor "dijeran lo que dijeran". La única condición era que sirviese para disolver las Cortes y convocar elecciones inmediatamente, lo que justamente se ha comprometido a hacer Tamames y que para Abascal es "más que suficiente", pese a las discrepancias políticas que mantiene con el veterano economista.

Rodríguez: "Orgullo" por estar "atendiendo" a los españoles

El Gobierno, por su parte, está más por la labor de atacar al PP con esta cita que por darle importancia a Vox. Interpreta la abstención del PP en la moción como una prueba de que el jefe de la oposición está "atando su futuro político" a la "extrema derecha" que representa el partido de Abascal, con quien ya ha firmado sus "capitulaciones matrimoniales". En estos términos se ha expresado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros anticipado. Además, la ministra ha calificado de "sorpresiva" la ausencia de Núñez Feijóo, que como senador puede asistir al pleno aunque no pueda intervenir, puesto que se trata de un debate en el que "se van a contraponer modelos", el que representa el Gobierno de coalición y el que a su entender conforman conjuntamente el PP y Vox.

Por este motivo ha apuntado que quizá Feijóo no quiera "desvelar" sus "capitulaciones matrimoniales" con Vox, habida cuenta de que "en lugar de decir no a Abascal" está "ligando su futuro político" a "la ultraderecha". Y eso, ha proseguido la ministra, resulta "revelador" en alguien como el líder del PP, que se presentaba como representante de una "derecha moderada".

En todo caso, la portavoz ha dejado claro el "respeto absoluto" del Gobierno hacia la moción de censura puesto que se trata de una "instrumento constitucional" que Sánchez afronta desde el "orgullo" de saber que está "atendiendo" a las necesidades de la mayoría de los españoles con sus políticas sociales y económicas. Destaca que la principal novedad supone, junto al hecho de que en este caso Vox censure al Ejecutivo mediante un candidato "interpuesto", que el PP vaya abstenerse.

No ha querido revelar cuál será la estrategia que seguirá el presidente en el debate, si bien fuentes del Gobierno dan prácticamente por descartado que vayan a intervenir en el pleno las ministras de Podemos, Ione Belarra e Irene Montero, quienes habían manifestado su voluntad de participar en la moción de censura. Consideran las fuentes que "no se puede frivolizar con la solemnidad que el momento requiere", y de hecho Sánchez ha convocado para mañana al Gabinete al completo para que acuda al pleno, salvo si algún ministro tiene algún compromiso internacional en su agenda.

Eso sí, no se descarta que quien sí pueda hablar en nombre del Ejecutivo, además de propio presidente del Gobierno, es la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, del mismo modo que lo hizo en 2020 el entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, en la primera moción de censura de Vox.

Aseguran las fuentes que el Gobierno tratará con "absoluto respeto" al candidato presentado por Vox, si bien lo diferencian del líder de este partido, Santiago Abascal, al que siguen reprochando su "falta de valentía" por no encabezar esta vez la iniciativa.

El PP insiste: es "oxígeno" para Sánchez

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha considerado que la moción "da un poco de oxígeno" al presidente del Gobierno y "debilita" la calidad de la democracia. En una rueda de prensa en Bilbao, la portavoz del Grupo Popular, que será quien intervenga en el debate, ha asegurado que no se "entiende" la presentación de una moción de censura que no tiene ninguna posibilidad de salir adelante porque Sánchez tiene "blindada" la mayoría en el Congreso con una "alianza de intereses mutuos con unos socios que saben que no pueden estar mejor que ahora". "Con un gobierno frankestein la única moción de censura es la de las urnas, no cabe otra, y es la que promueve y va a apoyar y ganar el Partido Popular", ha señalado.

Gamarra ha considerado que la iniciativa de Vox es "una campaña de marketing y puro electoralismo, una operación de propaganda y un show político que no tiene ni un candidato ni un programa claro".

Y su compañero de partido, el coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este lunes que "la verdadera moción de censura a Pedro Sánchez" llegará el 28 de mayo, en las elecciones locales y autonómicas que también serán "en clave nacional".

En declaraciones a los periodistas en la localidad asturiana de Avilés en una visita para arropar al candidato popular a la Presidencia del Principado, Diego Canga, Bendodo ha dicho que "los asturianos no son tontos y se van a dar cuenta de que el hombre de Pedro Sánchez en Asturias es Barbón", que es "el mayor sanchista".

Para Bendodo, el 28 de mayo no solo se van a celebrar elecciones para elegir alcalde o presidente autonómico sino que también van a ser "elecciones generales", y "ahí se va a decidir también la verdadera moción de censura a Pedro Sánchez".

Respecto a la moción de censura de Vox, ha defendido que el PP es "un partido coherente y que habla claro", y por tanto "no quiere participar en este lío" entre la formación de Santiago Abascal y el PSOE. El dirigente popular ha insistido en que "las mociones de censura se presentan para desalojar a quien está en el poder, para ganarlas", y "no para perderlas, para apuntalar a quien está en el poder". "Ellos verán mañana qué hacen y nosotros, a lo importante, que es la agenda reformista que queremos aplicar en el conjunto del país", ha afirmado Bendodo.