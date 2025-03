Así ha sido la despedida de Aitor Esteban del Congreso: abrazo con Sánchez y aplausos en pie de PSOE y Sumar

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, se ha despedido este miércoles de la Cámara Baja, que dejará en breve para centrarse en su nueva responsabilidad como presidente de su partido, emplazando a la juventud a "no dar la espalda a la política". "Esto es mucho más que el ruido que se escucha y se ve en la tele; se pueden hacer muchas cosas por el bien común, les animo a que se mojen en política, en eso consiste la democracia", ha dicho.

Esteban ha aprovechado su segundo turno en el debate que ha mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pronunciar sus últimas palabras el hemiciclo y lo ha hecho entre la emoción y la sorna: "Algunos pensáis que no me voy ni con agua hirviendo. He tardado un poquito, pero me voy", ha bromeado.

El diputado por Vizcaya ha recordado que llegó al Congreso tras los atentados del 11 de marzo de 2024, y que su primera intervención fue en una comisión, en un debate con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega sobre una ley de las varias leyes educativas que se han tramitado en este periodo, la LOMCE.

Según ha relatado, su experiencia de 21 años en la Carrera de San Jerónimo ha sido "magnífica" porque, entre otras cosas, estar en el Congreso ayuda a "ampliar la visión del país y del mundo".

Tras dar las gracias a todos los que han sido sus compañeros y todos los colectivos profesionales de la institución, ha confesado que se lleva amigos "para siempre" y que la mayoría de las personas con las que ha coincidido son "buena gente". "Pero también hay mala gente, como en todas partes, porque esto es un reflejo de la sociedad", ha admitido.

Esteban ha confesado que no sabe si echará de menos a sus señorías hasta "el día después" y ha querido que sus últimas palabras en el Salón de Plenos fueran las que, según ha dicho, han sido su "norte" toda su vida y lo seguirán siendo: "Gora Euskadi Askatuta" (Viva Euskadi libre).

Las ha pronunciado tras dejar constancia de su deseo de haber "contribuido a mejorar la vida de la gente de todo el Estado" y a resolver "problemas que parecían enquistados", también relacionados con la "agenda vasca".

En todo caso, Esteban ha dejado claro que se despide de los miembros del Congreso, pero no del Gobierno. "No me voy de este negociado me van a tener que seguir aguantando", ha avisado, antes de compartir un abrazo con el presidente Sánchez y saludar también a la vicepresidenta María Jesús Montero.

Aplausos de PSOE y Sumar

Los miembros del Gobierno y las bancadas del PSOE y Sumar se han levantado para reconocer su labor con un aplauso, al que también se han sumado diputados de Esquerra.

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ha asegurado que ella sí le va a echar de menos, y el portavoz socialista y exlehendakari, Patxi López, le ha dicho: "Te llevas todo nuestro respeto, gracias de todo corazón".

Y también se ha despedido de él Pedro Sánchez, quien le considera un "ejemplo muy redondo del buen parlamentarismo", ese con el que se puede "negociar y dialogar". "Cuesta mucho, señor Esteban, porque es usted un negociador rocoso e implacable, pero también es un gran parlamentario", ha incidido.

Para el presidente del Gobierno, la "única pena" es que Esteban deje el Congreso sin haber podido ver reformada la Ley de Secretos Oficiales, pero le ha vuelto a prometer que esa reforma verá la luz en esta legislatura.

Previamente, durante el debate también había dedicado elogios a Esteban su homólogo de ERC, Gabriel Rufián, quien le ha definido como un "extraordinario portavoz" que le ha "inspirado mucho". "Has dado muchísima rabia durante muchísimo tiempo. Eres muy bueno. Sigue así. Seguramente no me gustará todo lo que digas, pero siempre me gustará cómo lo dices", ha apostillado.