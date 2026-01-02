Los mensajes de Feijóo a Mazón el día de la DANA: "Lleva la iniciativa de comunicación"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido al fin al juzgado de Instrucción de Catarroja, que investiga la gestión de la dana que provocó 230 muertos en la provincia de Valencia, los mensajes que habría enviado el 29 de octubre de 2024 al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

En dichos mensajes, presentados previamente ante notario, Feijóo se limita a interesarse por el número de muertos y desaparecidos, le pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y le recomienda hasta en dos ocasiones liderar la comunicación de la crisis porque es "la clave".

"Lidera informativamente como hiciste con el incendio (...) Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando", le señala Feijóo en dos de los mensajes remitidos.

Previo a ellos, en torno a las 20.00h. el líder del PP escribe a su "amigo Carlos" por primera vez para mostrar su solidairdad al pueblo valenciano. "Estoy a la orden para lo que toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo", le dice. Algo que a lo que Mazón responde con un "gracias, presi" y advirtiéndole de que la situación se estaba "jodiendo" a "cada minuto" y que les esperaba una "noche larga".

A eso de las 21.30h, Feijóo ya pregunta a Mazón por el número de desaparecidos, muertos y de daños materiales. Lo que le valió la respuesta de su barón asegurando que estaban "desbordados". Y ya es casi a las 23.30h. cuando Feijóo empieza a interesarse por la implicación del Gobierno central en la crisis. . "Dice el gobierno q os ha llamado… espero que sea así y os estén prestado ayuda suficiente (...) ¿A qué hora os han llamado?¿Qué ministro tienes de referencia?", le pregunta el líder del PP.

La jueza le pidió que entregara esos mensajes de manera "voluntaria"

El pasado día 24 de diciembre, el presidente del PP ya mandó a la jueza los 'whatsapps' que le envió el expresidente de la Generalitat el día de la tragedia, pero no incluyó los que él le había enviado. Algo que despertó las críticas de partidos como PSPV y Compromís, dando a entender que Feijóo estaba ocultando información.

"No voy a dar algo que no me han solicitado. Pero si me lo piden, lo haré", dijo Feijóo al respecto el pasado viernes en su rueda de prensa de balance del año. Pocos minutos después, la jueza de Catarroja le pedía que entregara "de forma voluntaria" sus mensajes para poder completar la conversación mantenida con Mazón en las horas más críticas del día de la DANA.