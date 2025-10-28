Azcón asegura que ir a elecciones en Aragón es la "última opción" y toca a la puerta de Vox

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo (i), atiende a los medios de comunicación junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón (d).

Al día siguiente de que la presidenta extremeña, María Guardiola, haya activado el botón rojo electoral al constatar su imposibilidad de sacar adelante las cuentas de la comunidad, comienzan a escucharse más voces de barones del Partido Popular en una situación similar. En este sentido, este martes ya se ha pronunciado el presidente aragonés, Jorge Azcón, quien ha descartado que por ahora vayan a seguir la misma senda que en Extremadura.

Eso sí, Azcón ha dejado claro que una convocatoria electoral adelanta en Aragón es "la última opción", al mismo tiempo que volvió a tocar a la puerta de la ultraderecha, de la que necesita de sus votos para poder sacar adelante el presupuesto. En un acto del diario El Confidencial, el político popular ha cargado contra los de Abascal, para inmediatamente hacer un llamamiento a que les apoyen.

"Es incomprensible que Vox quiera bloquearlo; es un momento excepcional y por eso tiene que recapacitar" Jorge Azcón, mandatario aragonés

"Vamos a trabajar hasta el último minuto para conseguir aprobar un presupuesto, es incomprensible que Vox quiera bloquearlo; es un momento excepcional y por eso Vox tiene que recapacitar", ha asegurado Jorge Azcón, quien ha remarcado que "existe la posibilidad de que aprobemos un presupuesto histórico que siga mejorando la vida de los aragoneses, respeto las decisiones, faltaría más, que toman todos los presidentes, pero creo que las elecciones son la última opción".

Azcón asegura que tiene bendición de Feijóo: "Su mensaje es de respeto"

Asimismo, el mandatario aragonés también se ha pronunciado sobre cuál es la opinión de Génova 13 al respecto de la situación en sus comunidad autónoma. "En Aragón quien va a tener la última palabra van a ser los aragoneses", ha asegurado el que también fuera alcalde de Zaragoza en el pasado, adelantando que cuenta con el apoyo de la dirección nacional popular de Alberto Núñez Feijóo.

"Su mensaje es de respeto a que en Aragón tomemos nuestras propias decisiones", ha indicado Azcón de la postura del presidente de los populares. Feijóo también apoyó ayer la decisión tomada por Guardiola en Extremadura, mientras que esta mañana los argumentarios de otras figuras y cargos del PP pivotan en torno a la idea de que el PP adelanta elecciones para evitar una situación de bloqueo presupuestario, en contraposición con la situación que vive el Gobierno central, al que se le suma ahora la ruptura anunciada ayer por Junts. "Me parece muy preocupante para la política nacional y además me parece muy preocupante también para Aragón", ha deslizado Azcón.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.