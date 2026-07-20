Afra Blanco se dirige al "racista" y al "xenófobo" tras la victoria de España: "Hoy no seríamos campeones del mundo. Que agachen la cabecita"

España se acaba de proclamar campeona del mundo por segunda vez en su historia y hoy no se habla de otra cosa. El éxito de la Selección se ha trasladado incluso a las tertulias políticas, donde muchos han hecho una lectura que va más allá del deporte.

La sindicalista y tertuliana de Al rojo vivo Afra Blanco ha mandado un mensaje al "racista y al xenófobo", y también al "clasista". Para ella, España hoy no sería campeona del mundo "con su manera de entender el mundo".

Al hilo de esto, ha criticado a los que "no entienden que el ser humano tenga derecho a vivir, a convivir y a buscar un futuro mejor en España, haya vivido donde haya vivido". "Hoy no seríamos campeones del mundo", ha insistido Afra Blanco.

Seguidamente, se ha atrevido a hacer una recomendación a estos "racistas" y "xenófobos": "Así que agachen la cabecita y aplaudan, que aplaudan a estos dos señores --en referencia a Lamine Yamal y Nico Williams- y a toda esa selección y a esa manera de entender España y esa convivencia".

"La roja gana con los rojos"

No ha sido la única en analizar la victoria de España en clave política. La también tertuliana Sarah Santaolalla ha hecho lo mismo en TVE, donde ha criticado la actuación del Partido Popular en la final.

Santaolalla ha comentado las palabras de los populares sobre que Pedro Sánchez viajase hasta Nueva York para ver la final y apoyar a la Selección. Desde Génova, 13 aseguraron que el presidente del Gobierno era "gafe".

"A ver si el gafe es Feijóo... no es Luis de la Fuente porque no quiere", comentó después de apuntar que el presidente del PP estuvo en Colón viendo el partido y la señal se fue a negro durante siete minutos.

"Es el PP que paga a quien no quiere a Lamine o Nico. La roja gana con los rojos", ha señalado la colaboradora de TVE. "En los últimos días hemos tenido que aguantar que dijeran que este Mundial era una cortina de humo de Pedro Sánchez", ha apostillado.