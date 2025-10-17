El funeral de Estado por las víctimas de la DANA será el 29 de octubre en Valencia

Familiares de las víctimas de la DANA durante una concentración en las inmediaciones de la Ciudad de la Justicia de Valencia.

El funeral de Estado en homenaje a las 237 víctimas mortales de la DANA se realizará el martes 29 de octubre a las 18:00 horas en el Museo Príncipe Felipe de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia, coincidiendo con el primer aniversario de la tragedia.

Se recordará a los 229 fallecidos en la provincia de Valencia, a los siete en Castilla-La Mancha (seis en Letur y uno en Mira) y al único fallecido en Málaga, en Andalucía. Desde la organización se ha confirmado que el evento se celebrará en un recinto cerrado debido a las lluvias de los últimos días.

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha informado de que el acto contará con la asistencia de las principales autoridades del Estado y familiares de los fallecidos, que serán los verdaderos protagonistas del homenaje, al que se accederá únicamente por invitación.

Rechazo por la presencia de Mazón: "Por lo menos que no venga a saludar"

La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales de la Dana 29O, Rosa Álvarez, ha asegurado que el acto reservará un "papel relevante" únicamente para Casa Real y los familiares, expresando su rechazo a la presencia del president de la Generalitat, Carlos Mazón: "Revivir los últimos días de nuestros familiares, saber que va a acudir la persona que no quisiéramos que estuviera ahí… Para nosotros es muy doloroso saber que, 12 meses después, la persona que fue el máximo responsable de la muerte de nuestros familiares va a estar ahí".

Álvarez ha explicado que han pedido expresamente que "no venga a saludar", en referencia al jefe del Consell. "Evidentemente, Casa Real seguramente vendrá, pero por lo menos que Mazón no venga a saludar", ha subrayado.

Durante la jornada, la presidenta ha mantenido reuniones en Torrent con la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, junto a representantes de otras asociaciones de víctimas. Tras los encuentros, ha confesado sentirse "removida" por el recuerdo constante.

Álvarez también ha denunciado el acoso en redes sociales que está sufriendo por motivos políticos. "Ayer fue una llamada continua de medios y un linchamiento en redes diciendo que como soy de Compromís, como soy del PSOE… Me gustaría que algún día se aclararan porque ni yo misma lo sé", ha lamentado. Además, ha insistido en que su asociación "no tiene ningún perfil político" y que "cada familiar es de lo que era antes".

"Lo único que tenemos detrás es muchísimo dolor, muchísima rabia porque todas las muertes eran evitables. Y cada día con esos vídeos, con esos audios, con esos autos que está haciendo la jueza queda más patente. Y es lo único que tenemos", ha afirmado visiblemente afectada.

Ausencia de las asociaciones de víctimas

Por su parte, Mariló Gradolí, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana, y Christian Lesaec, de la Asociación Damnificados Dana Horta Sud, han destacado que el funeral debe centrarse exclusivamente en las familias. "Las asociaciones de víctimas somos muy respetuosas con el funeral de Estado y con lo que necesitan las familias y, por tanto, no estaremos", ha explicado Gradolí.

Los dos representantes han coincidido en que la sociedad civil organizada no debe ocupar un papel institucional durante el homenaje. "La sociedad civil organizada pensamos que no tenemos que asistir", ha aseverado.